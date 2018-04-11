 Тюремний бунт в Південній Кароліні: семеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Тюремний бунт в Південній Кароліні: семеро загиблих

Під час спроби заколоту у в’язниці суворого режиму в Південній Кароліні загинуло сім і поранено 17 ув’язнених. Для придушення бунту знадобилося вісім годин.

Під час бунту у в'язниці в місті Бішопвілль загинуло семеро людей

Під час бунту у в'язниці в місті Бішопвілль загинуло семеро людей

Сім людей загинуло і 17 отримали поранення внаслідок бунту у в’язниці суворого режиму в США, у Південній Кароліні. Про це повідомила місцева влада у понеділок, 16 квітня, інформує агентство AFP.

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У поліцейському відділку у венесуельському місті Валенсія сталися бунт і пожежа, внаслідок чого загинули 68 в'язнів. (29.03.2018)

За цими даними, бунт почався о 19:15 в неділю 15 квітня у в’язниці Lee Correctional Institution в місті Бішопвілль. Правоохоронці взяли ситуацію під контроль лише через вісім годин, і о 2:55 ранку бунт було придушено.

Жоден з тюремних охоронців та працівників закладу не постраждав.

"В інциденті брали участь кілька ув'язнених у трьох житлових підрозділах", - повідомили чиновники у Twitter, передає агенція dpa. Загалом у виправному закладі перебувають близько 1,5 тисячі засуджених чоловіків. 

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