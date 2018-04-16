Туск: Ніякої угоди з Лондоном про Brexit без рішення щодо Ірландії

Великобританія має ухвалити рішення щодо того, який статус матиме її кордон з Іраландією після Brexit, або ж ніякї угоди про "розлучення" Сполученого Королівства з ЄС не буде, так само, як і перехідного періоду. З таким застереженням виступив у Європарламенті в середу, 18 квітня, президент Європейської Ради Дональд Туск.

Північноірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. У Лондоні хочуть уникнути появи постійно контрольованого кордону між Північною Ірландією - частиною Сполученого Королівства - та Ірландією, яка залишатиметься в ЄС після Brexit.

Доповідаючи перед Європарламентом про підсумки саміту ЄС, що відбувся минулого місяця, Туск зауважив, що рішення Великобританії вийти з ЄС створило проблему, яку сама ж Великобританія має допомогти вирішити. "Без рішення (щодо кордону. - Ред.) не буде ні угоди про вихід (Великобританії з ЄС - Ред.), ні перехідного періоду", - цитує Туска агенція AFP.

Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Водночас на червень 2018 року було встановлено дедлайн досягнення рішення щодо питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Запропонований Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія теж залишитися у митному союзі ЄС, наразився на критику Лондона.