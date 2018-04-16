 Туск: Ніякої угоди з Лондоном про Brexit без рішення щодо Ірландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

Туск: Ніякої угоди з Лондоном про Brexit без рішення щодо Ірландії

Президент Європейської Ради Дональд Туск наполягає, аби Великобританія вирішила питання з ірландським кордоном. Інакше Brexit не відбудеться.

Дональд Туск

Дональд Туск наполягає, щоб Великобританія визначилась з ірландським питанням

Великобританія має ухвалити рішення щодо того, який статус матиме її кордон з Іраландією після Brexit, або ж ніякї угоди про "розлучення" Сполученого Королівства з ЄС не буде, так само, як і перехідного періоду. З таким застереженням виступив у Європарламенті в середу, 18 квітня, президент Європейської Ради Дональд Туск.

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У березні 2019-го Великобританія має офіційно вийти зі складу ЄС, після чого розпочнеться майже дворічний перехідний період. Такі положення щодо етапів Brexit затвердили на саміті ЄС у Брюсселі. (23.03.2018)

Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство. (19.03.2018)

Північноірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. У Лондоні хочуть уникнути появи постійно контрольованого кордону між Північною Ірландією - частиною Сполученого Королівства - та Ірландією, яка залишатиметься в ЄС після Brexit.

Доповідаючи перед Європарламентом про підсумки саміту ЄС, що відбувся минулого місяця, Туск зауважив, що рішення Великобританії вийти з ЄС створило проблему, яку сама ж Великобританія має допомогти вирішити. "Без рішення (щодо кордону. - Ред.) не буде ні угоди про вихід (Великобританії з ЄС - Ред.), ні перехідного періоду", - цитує Туска агенція AFP.

Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Водночас на червень 2018 року було встановлено дедлайн досягнення рішення щодо питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Запропонований Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія теж залишитися у митному союзі ЄС, наразився на критику Лондона.

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