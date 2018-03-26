 Туск: На саміті Туреччина-ЄС не вдалося досягти зближення у важливих питанях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

Туск: На саміті Туреччина-ЄС не вдалося досягти зближення у важливих питанях

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив про відсутність прогресу під час перемовин з президентом Туреччини в Болгарії. Натомість Реджеп Таїп Ердоган висловлює оптимізм.

Дональд Туск та Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції після саміту у Варні

Дональд Туск та Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції після саміту у Варні

Під час саміту ЄС-Туреччина, що відбувся у болгарській Варні у понеділок, 26 березня, сторони не змогли досягти зближення позицій у важливих питаннях. Як наголосив президент Європейської Ради Дональд Туск після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, ЄС і надалі занепокоєний через ситуацію в Туреччині з дотриманням принципів правової держави, повідомляє агенція dpa.

Він розкритикував утримання під вартою в Туреччині громадян ЄС. За словами Туска, також було висловлено занепокоєння щодо військових дій Туреччини в Сирії. 

DW.COM

Анкара має намір продовжувати переговори про вступ до ЄС, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Перед самітом ЄС-Туреччина у Болгарії відбулися акції протесту проти візиту турецького лідера. (26.03.2018)

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (18.03.2018)

Натомість турецький президент висловив оптимізм, що відносини між Туречиною і ЄС знову можуть покращитися. "Ми сподіваємося, що у відносинах між Туреччиною і Європейським Союзом ми залишили позаду важкі часи", - наголосив Ердоган. Перед початком саміту турецький лідер заявив, що Анкара вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою.

За даними Єврокомісії, під час саміту учасники мали обговорити питання енергетики та безпеки, біженців і міграції, боротьби з тероризмом, спрощення візового режиму з Анкарою, а також внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині та конфлікти в регіоні.

Нагадаємо, відносини між ЄС і Анкарою ускладнилися після невдалої спроби путчу в Туреччині в липні 2016 року. Після тих подій Анкара звинуватила у спробі перевороту рух проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США. Під приводом боротьби з прихильниками проповідника у Туреччині було звільнено тисячі державних службовців, поліцейських, військових і вчених. Тисячі людей опинилися за ґратами.
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