 Туск закликав ЄС єдиним фронтом виступити за порятунок ядерної угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Туск закликав ЄС єдиним фронтом виступити за порятунок ядерної угоди з Іраном

"З такими друзями не треба й ворогів", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск про вихід США з ядерної угоди з Іраном. Він закликає ЄС "єдиним фронтом" виступити за порятунок домовленості.

Дональд Туск перед зустріччю глав держав і урядів країн ЄС у Софії

Дональд Туск перед зустріччю глав держав і урядів країн ЄС у Софії

Президент Європейської Ради Дональд Туск жорстко розкритикував США за вихід з ядерної угоди з Іраном і закликав Європу виступити "єдиним фронтом" у цьому питанні. "З огляду на останні рішення президента Трампа, можна подумати: з такими друзями не треба й ворогів", - заявив Туск увечері у середу, 16 травня, перед неформальною зустріччю глав держав і урядів країн ЄС у Софії, повідомляє агенція dpa. При цьому Туск висловив бажання, щоб провідні політики Євросоюзу ще раз запевнили, що ЄС дотримується угоди, "допоки це робить також Іран". "Угода є хорошою для європейської та глобальної безпеки, тому ми маємо її зберегти, попри затягування з боку США", - наголосив очільник Європейської Ради. При цьому він зауважив, що слід перевірити, як можна захистити європейські підприємства від негативних наслідків рішення Вашингтона.

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Європейський Союз запропонував економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном після виходу з неї США. (16.05.2018)

ЄС та Іран хотіли б зберегти ядерну угоду, навіть якщо США й вийшли з неї. Що Євросоюзу слід узгодити з іранським міністром закордонних справ, аби досягти цієї мети. (15.05.2018)

На переговорах у Брюсселі глави МЗС кількох країн ЄС та Ірану заявили про оптимізм щодо порятунку ядерної угоди. Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні каже про "дуже продуктивну зустріч" з главою МЗС Ірану. (15.05.2018)

Можливий крок Єврокомісії

Раніше цього дня в Єврокомісії заявили, що задля збереження ядерної угоди можуть реактивувати ухвалене у 1996 році положення про захист від санкцій США, яке залишалося незатребуваним,. "Якщо це буде необхідно, ми готові", - заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

За допомогою так званої "блокувальної постанови" європейським компаніям можуть заборонити виконання американських санкцій щодо Ірану. Одночасно європейському бізнесу можуть відшкодувати збитки, пов'язані з відновленням цих санкцій. Можливість відновлення цієї норми також мають обговорити на зустрічі в Софії.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні разом з главами МЗС Німеччини, Франції та Великобританії провела переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Джавадом Заріфом щодо шляхів порятунку ядерної угоди. Цього ж дня ЄС запропонував економічний план, що складатиметься з дев'яти пунктів, аби врятувати угоду з Іраном.

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