Туск закликав ЄС єдиним фронтом виступити за порятунок ядерної угоди з Іраном

Президент Європейської Ради Дональд Туск жорстко розкритикував США за вихід з ядерної угоди з Іраном і закликав Європу виступити "єдиним фронтом" у цьому питанні. "З огляду на останні рішення президента Трампа, можна подумати: з такими друзями не треба й ворогів", - заявив Туск увечері у середу, 16 травня, перед неформальною зустріччю глав держав і урядів країн ЄС у Софії, повідомляє агенція dpa. При цьому Туск висловив бажання, щоб провідні політики Євросоюзу ще раз запевнили, що ЄС дотримується угоди, "допоки це робить також Іран". "Угода є хорошою для європейської та глобальної безпеки, тому ми маємо її зберегти, попри затягування з боку США", - наголосив очільник Європейської Ради. При цьому він зауважив, що слід перевірити, як можна захистити європейські підприємства від негативних наслідків рішення Вашингтона.

Можливий крок Єврокомісії

Раніше цього дня в Єврокомісії заявили, що задля збереження ядерної угоди можуть реактивувати ухвалене у 1996 році положення про захист від санкцій США, яке залишалося незатребуваним,. "Якщо це буде необхідно, ми готові", - заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

За допомогою так званої "блокувальної постанови" європейським компаніям можуть заборонити виконання американських санкцій щодо Ірану. Одночасно європейському бізнесу можуть відшкодувати збитки, пов'язані з відновленням цих санкцій. Можливість відновлення цієї норми також мають обговорити на зустрічі в Софії.

Нагадаємо, напередодні у Брюсселі верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні разом з главами МЗС Німеччини, Франції та Великобританії провела переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Джавадом Заріфом щодо шляхів порятунку ядерної угоди. Цього ж дня ЄС запропонував економічний план, що складатиметься з дев'яти пунктів, аби врятувати угоду з Іраном.