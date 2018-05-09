 Турчинов хоче санкцій щодо ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Турчинов хоче санкцій щодо ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку

Секретар РНБО Олександр Турчинов просить СБУ запровадити санкції щодо ЗМІ, які транслювали "парад Перемоги" в підконтрольному сепаратистам Донецьку. На події зафіксовано заборонену мінськими домовленостями техніку.

Військова техніка на параді в підконтрольному сепаратистам Донецьку

Військова техніка на параді в підконтрольному сепаратистам Донецьку

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов просить Службу безпеки України запровадити санкції щодо інтернет-ЗМІ, які вели пряму трансляцію військового параду проросійських сепаратистів з самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" у середу, 9 травня, в Донецьку. "Сьогодні, коли весь світ згадує мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни, деякі українські електронні ЗМІ вели пряму трансляцію так званого "військового параду" з окупованого Донецька під заголовком "Трансляція з ДНР", - написав Турчинов у середу, 9 травня, на своїй сторінці в Facebook.

Внесення таких ЗМІ до санкційного списку, на думку Турчинова, є "адекватною протидією інформаційній агресії і не порушують принципи свободи слова. "Співробітництво з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні", - йдеться у повідомленні.

Учасниця параду 9 травня в Донецьку

Учасниця параду 9 травня в Донецьку

Заборонена техніка на параді в Донецьку

Водночас, як повідомляє агенція AFP, під час параду в Донецьку організатори демонстрували важку військову техніку, заборонену мінськими домовленостями. Кореспондент агенції нарахував 45 одиниць важкої військової техніки, включаючи танки, артилерійські системи, та ракетні пускові установки. Багато з них, як зазначається, були розмальовані радянськими червоними зірками та прикрашені георгієвськими стрічками.

Як заявив агенції представник сепаратистів, вся техніка, що брала участь у параді, дісталася їм як "трофеї" від українських військових за час конфлікту на Донбасі, що триває з 2014 року. Повідомляється, що в події взяли участь близько 35 тисяч людей.

Водночас на території, підконтрольній українській владі, в середу відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тисячі людей у рамках акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" провели ходу центральними вулицями Києва і поклали квіти до Стели Невідомому солдату.

Загалом, за даними МВС України, в масових заходах у різних містах країни, приурочених до 9 травня, участь узяли понад 460 тисяч людей. Станом на вечір середи там повідомили, що загалом по країні затримали 28 людей у зв'язку з правопорушеннями під час заходів, щодо 16 з них були складені адміністративні протоколи, зокрема за використання забороненої радянської символіки під час масових заходів. Крім того, правоохоронці порушили п’ять кримінальних справ, чотири з яких за "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки", ще одна - за "умисне легке тілесне ушкодження".
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