Туреччина: студентів судять за антивоєнний протест

18 березня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про "остаточне" захоплення центру північносирійського міста Афріна, де проживає переважно курдське населення. Наступного дня група студентів Босфорського університету в Стамбулі організувала святкування цієї події. А на знак підтримки дій турецьких військових студенти роздавали охочим рахат лукум - турецька пропаганда розповідала, що жителі Афріна зустрічали цими солодощами турецьких окупантів.

У тому ж стамбульському університеті 22 інших студенти й студентки влаштували протест проти вторгнення в Афрін. На їхньому банері було написано: "Не буває солодощів окупації та кровопролиття". Між двома групами зчинилась бійка. Коли ж приїхали поліцейські, то, за дивним збігом, затримали лише критиків військової операції. Їх запроторили до в'язниць у Бакиркеї та Селімбрії. А невдовзі студентам висунули звинувачення у терористичній пропаганді. Процес над 22 молодими людьми починається цієї середи. Родини й друзі студентів не на жарт стурбовані.

"Про правосуддя не йдеться"

Товариші по університету вже створили групи підтримки. Тільбе Акан теж затримали через кілька днів після тих протестів, але того ж дня відпустили. Вона приготувала плакати й відео для своїх друзів. Тільбе вважає їхнє затримання політичним замовленням та не вірить, що йдеться про правосуддя. Президент Ердоган у промові 24 березня сам дав політичну оцінку протестам: "Віруюча, національна, наша молодь роздає "солодощі для Афріна". А тоді приходять ці комуністи, зрадники батьківщини і трощать їхню акцію. Ми вживаємо заходів стосовно цих молодих терористів. Ми позбавимо їх права вчитись в університеті.."

Вулиці Афріна після наступу турецької армії

Загроза виключення з університету

Те, в чому звинувачують студентів, не є злочином, а проявом свободи слова, вважає адвокат обвинувачених Догушан Айдин Айґюн. Однак в реальності їм можуть загрожувати серйозні санкції. Арешт може позначитись на їхньому навчанні. Їх можуть не допустити до іспитів. Адже у 2016 році було видано тимчасовий декрет на період надзвичайного стану, яким забороняється складання екзаменів в учбових закладах тим, кого заарештували за членство у терористичній організації.

Багатьом викладачам також не до вподоби арешт студентів і вони не бояться про це казати. Як розповідає представник вишу Чан Чандан, весь колектив спантеличений. "Нашим студентам вішають ярлики терористів за те, що вони висловили свою політичну позицію, сказали, що вони проти війни", - обурюється Чандан. Він вважає неприйнятним те, що в них відбирають свободу і право на навчання. І обіцяє, що університет докладе усіх зусиль, аби відстояти своїх студентів.

За антивоєнні гасла загрожує покарання

Есен Деніз Юстюндаг, яка вчиться на вчительку у Босфорському університеті, з 3 квітня перебуває у жіночій в'язниці в Бакиркеї. Їй теж закидають поширення пропаганди тероризму. Доказом слугує той факт, що вона несла транспарант зі словами: "Ні війні, даєш мир!", "AKP ( Партія справедливості та розвитку - Ред.) - убивця і розплатиться за скоєне!", "Палац хоче війни, народи хочуть миру." Її сестра Езлем Юстюндаг відвідує її щопонеділка. Побачення триває 35 хвилин. Вона каже, що за ґратами сестрі дають їжу без білків: "В неї проблеми з харчуванням. В обід вона отримує варену картоплю, увечері картоплю із соусом. І так вже два-три тижні", - каже сестра ув'язненої і додає, що найбільше сподівається на те, що суд буде справедлимвим.

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