 Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців

Туреччина призупинила виконання угоди про реадмісію біженців із Грецією, оскільки та відмовилася екстрадувати вісьмох турецьких солдатів на батьківщину. Останніх в Анкарі вважають причетними до путчу 2016 року.

Біженці на кордоні між Туреччиною та Грецією

Біженці на кордоні між Туреччиною та Грецією, 1 травня 2018

Туреччина в односторонньому порядку призупинила дію угоди з Грецією про повернення біженців, які потрапили до неї з турецької територію. Про це заявив у четвер, 7 червня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає державна інформагенція Anadolu. Реадмісія у рамках цієї угоди відбувалась незалежно від дії угоди між ЄС та Туреччиною про обмін біженцями, яка продовжує діяти, запевнив міністр.

Таким кроком Анкара відповіла на рішення грецького суду в Афінах звільнити останніх із загалом вісьмох турецьких солдатів, які втекли із Туреччини до Греції після спроби військового перевороту в липні 2016 року. Туреччина вимагає їхньої екстрадиції, але Греція відмовила їй у цьому, оскільки вважає, що солдати не матимуть справедливого суду на батьківщині. Усіх їх там звинувачують у причетності до організації путчу.

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Суд у Туреччині взяв під варту двох грецьких військових, які перейшли кордон між країнами. В Греції стверджують, що вони заблукали через погану погоду. (02.03.2018)

Турецький військовий, який втік з країни після спроби путчу 2016 року, отримав притулок у сусідній Греції. Анкара висловила протест. Але й у грецькому уряді незадоволені рішенням. (30.12.2017)

Зі свого боку Туреччина з початку березня цього року утримує двох грецьких солдатів, яким закидає шпигунство. Вони перейшли грецько-турецький кордон та були затримані турецьким військовим патрулем поблизу прикордонної річки Еврос. В армії Греції заявили, що в цей час йшов сильний сніг та був туман, тому військові, вочевидь, заблукали.

Угода про реадмісію біженців Греції та Туреччини була підписана ще 14 років тому. Вона дозволяє повертати "незаконних мігрантів" з Греції до Туреччини. Відносини між Грецією та Туреччиною, які історично є напруженими, загострилися два роки тому, коли вісім турецьких військових попросили притулку в Афінах. Заява одного з них була задоволена, щодо сімох інших - розгляд триває. 

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