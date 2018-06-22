 Туреччина обирає президента і парламент: чи обійдеться без фальсифікацій? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 22.06.2018

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Світ

Туреччина обирає президента і парламент: чи обійдеться без фальсифікацій? (відео)

Цієї неділі, 24 червня, в Туреччині - як президентські, так і парламентські вибори. Вперше в один день синхронно обиратимуть і законодавчу, і виконавчу владу. Чи вдасться уникнути фальсифікацій?

Вибори у Туреччині

Це відео шокувало мільйони турків. На ньому задокументовані події під час конституційного референдуму минулого року. Десятки бюлетенів проштамповують постфактум, аби надати їм чинності.
Бану Вардар та її колега все ще не можуть стримати люті, коли переглядають кадри маніпуляцій і уявляють собі, що цьогоріч те саме може статися знову.  

 

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Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав винести вирок лідеру прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттіну Демірташу, який знаходиться у в'язниці з 2016 року. (11.06.2018)  

Бомба сповільненої дії: Ердоган і відсотки

Напередодні виборів президент Туреччини Ердоган гучно свариться з фінансовими ринками, рейтинговими агентствами та власним центральним банком. Через його різкий курс конфронтації найбільше потерпає економіка Туреччини. (23.05.2018)  

Ердоган оголосив позачергові вибори в Туреччині в червні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прагне проведення дострокових президентських та парламентських виборів у країні вже в червні цього року. Після виборів Туреччина перейде до президентської форми правління. (18.04.2018)  

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З огляду на численні маніпуляції під час референдуму 2017 року, який дозволив Ердогану змінити конституцію Туреччини, нині багато турків побоюються фальшування виборів 24 червня. Найсміливіші діють на випередження.

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