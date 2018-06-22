Туреччина обирає президента і парламент: чи обійдеться без фальсифікацій? (відео)

Це відео шокувало мільйони турків. На ньому задокументовані події під час конституційного референдуму минулого року. Десятки бюлетенів проштамповують постфактум, аби надати їм чинності.

Бану Вардар та її колега все ще не можуть стримати люті, коли переглядають кадри маніпуляцій і уявляють собі, що цьогоріч те саме може статися знову.