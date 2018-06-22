Туреччина обирає президента і парламент: чи обійдеться без фальсифікацій? (відео)

Цієї неділі, 24 червня, в Туреччині - як президентські, так і парламентські вибори. Вперше в один день синхронно обиратимуть і законодавчу, і виконавчу владу. Чи вдасться уникнути фальсифікацій?
Це відео шокувало мільйони турків. На ньому задокументовані події під час конституційного референдуму минулого року. Десятки бюлетенів проштамповують постфактум, аби надати їм чинності.
Бану Вардар та її колега все ще не можуть стримати люті, коли переглядають кадри маніпуляцій і уявляють собі, що цьогоріч те саме може статися знову.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав винести вирок лідеру прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттіну Демірташу, який знаходиться у в'язниці з 2016 року. (11.06.2018)
Напередодні виборів президент Туреччини Ердоган гучно свариться з фінансовими ринками, рейтинговими агентствами та власним центральним банком. Через його різкий курс конфронтації найбільше потерпає економіка Туреччини. (23.05.2018)