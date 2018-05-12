Туреччина наказала ізраїльському консулу в Стамбулі залишити країну

Туреччина наказала генеральному консулу Ізраїлю в Стамбулі тимчасово залишити країну. Про це в середу, 16 травня, повідомила агенція AFP із посиланням на турецьку державну новинну агенцію Anadolu. Крок Туреччини останній у серії взаємних висилань дипломатів на тлі загострення кризи на ізраїльсько-палестинському кордоні.

Туреччина вже відкликала свого посла з Тель-Авіва для консультацій і наказала ізраїльському консулу в Анкарі залишити країну. Водночас Ізраїль так само вислав турецького консула в Єрусалимі на невизначений час.

Анкара висловила обурення вбивством 60-ти палестинців ізраїльськими військовими у сутичках на кордоні Сектора Гази. Нагадаємо, що рішення США перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима призвело до ескалації протестів палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази.