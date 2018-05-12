Туреччина наказала ізраїльському консулу в Стамбулі залишити країну

Через кризу в Секторі Гази загострилися відносини Туреччини та Ізраїлю. Обидві країни обмінялися взаємним висиланням дипломатів.
Туреччина наказала генеральному консулу Ізраїлю в Стамбулі тимчасово залишити країну. Про це в середу, 16 травня, повідомила агенція AFP із посиланням на турецьку державну новинну агенцію Anadolu. Крок Туреччини останній у серії взаємних висилань дипломатів на тлі загострення кризи на ізраїльсько-палестинському кордоні.
Туреччина вже відкликала свого посла з Тель-Авіва для консультацій і наказала ізраїльському консулу в Анкарі залишити країну. Водночас Ізраїль так само вислав турецького консула в Єрусалимі на невизначений час.
Анкара висловила обурення вбивством 60-ти палестинців ізраїльськими військовими у сутичках на кордоні Сектора Гази. Нагадаємо, що рішення США перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима призвело до ескалації протестів палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази.
Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні із Сектором Гази загинули вже щонайменше 58 палестинців. Рада Безпеки ООН планує засідання для обговорення сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні. (15.05.2018)