 Туреччина наказала ізраїльському консулу в Стамбулі залишити країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Туреччина наказала ізраїльському консулу в Стамбулі залишити країну

Через кризу в Секторі Гази загострилися відносини Туреччини та Ізраїлю. Обидві країни обмінялися взаємним висиланням дипломатів.

Прапори Туреччини та Ізраїлю

Туреччина наказала генеральному консулу Ізраїлю в Стамбулі тимчасово залишити країну. Про це в середу, 16 травня, повідомила агенція AFP із посиланням на турецьку державну новинну агенцію Anadolu. Крок Туреччини останній у серії взаємних висилань дипломатів на тлі загострення кризи на ізраїльсько-палестинському кордоні.

Туреччина вже відкликала свого посла з Тель-Авіва для консультацій і наказала ізраїльському консулу в Анкарі залишити країну. Водночас Ізраїль так само вислав турецького консула в Єрусалимі на невизначений час.

Анкара висловила обурення  вбивством 60-ти палестинців ізраїльськими військовими у сутичках на кордоні Сектора Гази. Нагадаємо, що рішення США перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима призвело до ескалації протестів палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази. 
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