 Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав винести вирок лідеру прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттіну Демірташу, який знаходиться у в'язниці з 2016 року.

Ердоган вимагає вироку для опозиційного кандидата в президенти

Ердоган вимагає вироку для опозиційного кандидата в президенти

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що опозиційного кандидата у президенти від прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН) Селахаттіна Демірташа, затриманого за звинуваченням у тероризмі, потрібно "якомога швидше" притягнути до відповідальності. "Ця людина зараз перебуває під вартою, так, він затриманий, і, чесно кажучи, суд повинен ухвалити своє рішення якомога швидше", - заявив Ердоган в неділю, 10 червня.

Турецька поліція затримала Селахаттіна Демірташа ще в листопаді 2016 року. Його звинувачують у діях терористичного характеру, що загрожує ув’язненням на 142 роки. Турецький уряд звинувачує ДПН у тому, що вона є політичним крилом "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку у країні вважають терористичною організацією. Політична сила спростовує ці звинувачення.

Турецька опозиція вимагає звільнення Селахаттіна Демірташа, щоб він міг взяти участь у виборчій кампанії на позачергових президентських та парламентських виборах, які відбудуться у Туреччині 24 червня. У відповідь на ці вимоги Ердоган заявив: "Його партія агітує за нього, це більше, ніж він заслуговує". 

У квітні Ердоган несподівано оголосив про проведення дострокових виборів 24 червня. Чергові вибори мали відбутися у листопаді 2019 року. Участь у виборах до парламенту беруть вісім партій.

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У Сараєві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з передвиборною промовою, звертаючись до турків з різних країн Європи. Половина 10-тисячного натовпу прихильників Ердогана була з Німеччини. (20.05.2018)

Серед заарештованих - обидва лідери "Демократичної партії народів" Селахаттін Демірташ та Фіген Юксекдаг. У партії заявляють про "кінець демократії" у Туреччині й просять підтримки в Заходу. (04.11.2016)

За крісло президента змагаються шестеро кандидатів, серед яких і Ердоган. У разі, якщо президента не буде обрано абсолютною більшістю голосів у першому турі, другий тур президентських виборів відбудеться 8 липня.

Турки, які проживають за кордоном, з 7 червня вже почали голосувати на виборах президента та до парламенту Туреччини. Виборчі дільниці у консульствах і посольствах будуть відкриті до 19 червня, повідомили турецькі дипломатичні представництва у Німеччині.

Нагадаємо, після провальної спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року, в країні оголошено надзвичайний стан, який триває досі. Під час дії режиму надзвичайного стану заарештовані близько 50 тисяч осіб. Понад 150 тисяч звільнені з державної служби або позбавлені військових звань.

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