Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що опозиційного кандидата у президенти від прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН) Селахаттіна Демірташа, затриманого за звинуваченням у тероризмі, потрібно "якомога швидше" притягнути до відповідальності. "Ця людина зараз перебуває під вартою, так, він затриманий, і, чесно кажучи, суд повинен ухвалити своє рішення якомога швидше", - заявив Ердоган в неділю, 10 червня.

Турецька поліція затримала Селахаттіна Демірташа ще в листопаді 2016 року. Його звинувачують у діях терористичного характеру, що загрожує ув’язненням на 142 роки. Турецький уряд звинувачує ДПН у тому, що вона є політичним крилом "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку у країні вважають терористичною організацією. Політична сила спростовує ці звинувачення.

Турецька опозиція вимагає звільнення Селахаттіна Демірташа, щоб він міг взяти участь у виборчій кампанії на позачергових президентських та парламентських виборах, які відбудуться у Туреччині 24 червня. У відповідь на ці вимоги Ердоган заявив: "Його партія агітує за нього, це більше, ніж він заслуговує".

У квітні Ердоган несподівано оголосив про проведення дострокових виборів 24 червня. Чергові вибори мали відбутися у листопаді 2019 року. Участь у виборах до парламенту беруть вісім партій.

За крісло президента змагаються шестеро кандидатів, серед яких і Ердоган. У разі, якщо президента не буде обрано абсолютною більшістю голосів у першому турі, другий тур президентських виборів відбудеться 8 липня.

Турки, які проживають за кордоном, з 7 червня вже почали голосувати на виборах президента та до парламенту Туреччини. Виборчі дільниці у консульствах і посольствах будуть відкриті до 19 червня, повідомили турецькі дипломатичні представництва у Німеччині.

Нагадаємо, після провальної спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року, в країні оголошено надзвичайний стан, який триває досі. Під час дії режиму надзвичайного стану заарештовані близько 50 тисяч осіб. Понад 150 тисяч звільнені з державної служби або позбавлені військових звань.