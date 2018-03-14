 Турецькі сили ввійшли в сирійський Афрін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Турецькі сили ввійшли в сирійський Афрін

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бої точаться всередині міста. Президент Туреччини уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил.

Турецькі військові в Афріні, 18 березня

Турецькі військові в Афріні, 18 березня

Турецькі збройні сили разом зі своїми союзниками з-поміж сирійської опозиції ввійшли до утримуваного курдськими силами міста Афрін на півночі Сирії. Про це зранку неділі, 18 березня, повідомляє базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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Близько 11 тисяч людей взяли участь у демонстрації в німецькому Ганновері проти операції Туреччини "Оливкова гілка" на півночі Сирії. Між демонстрантами та правоохоронцями виникли незначні сутички. (17.03.2018)

Райони Афрін та Східна Гута в Сирії, за даними спостерігачів, за добу залишили кілька десятків тисяч цивільних. Тим часом комісія ООН звинуватила у численних сексуальних злочинах як урядові війська, так і повстанців. (15.03.2018)

"Бій триває в місті. Турецькі сили та їхні союзники взяли контроль над кількома кварталами", - наводить повідомлення Центру агенція новин AFP. У Центрі заперечують заяви союзників Туреччини, що курдські бійці залишили місто, додає dpa. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил.

Через масштабні бойові дії, авіаудари та артилерійські обстріли багато цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними спостерігачів, від середи Афрін залишили понад 150 тисяч осіб, передає агентство AFP. У місті раніше налічувалося близько 300 тисяч мешканців.

20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Туреччина вважає терористами, які загрожують національній безпеці.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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