Турецькі сили ввійшли в сирійський Афрін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

Турецькі збройні сили разом зі своїми союзниками з-поміж сирійської опозиції ввійшли до утримуваного курдськими силами міста Афрін на півночі Сирії. Про це зранку неділі, 18 березня, повідомляє базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
"Бій триває в місті. Турецькі сили та їхні союзники взяли контроль над кількома кварталами", - наводить повідомлення Центру агенція новин AFP. У Центрі заперечують заяви союзників Туреччини, що курдські бійці залишили місто, додає dpa. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил.
Через масштабні бойові дії, авіаудари та артилерійські обстріли багато цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними спостерігачів, від середи Афрін залишили понад 150 тисяч осіб, передає агентство AFP. У місті раніше налічувалося близько 300 тисяч мешканців.
20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Туреччина вважає терористами, які загрожують національній безпеці.
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Автор: Павло Лось, Анна Савчук