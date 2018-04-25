Турецька опозиція створила передвиборний альянс

Чотири опозиційні турецькі партії створили альянс для участі у парламентських виборах в країні. У суботу, 5 травня, відповідні документи до турецького виборчого комітету подали лівонаціоналістична Народно-республіканська партія (CHP), проісламістська "Партія добробуту" (Saadet), "Добра партія" (IYI) і Демократична партія.

Союз чотирьох опозиційних партій створений тільки для парламентських виборів, які відбудуться у Туреччині 24 червня. До намічених на той же день президентських виборів, альянс відношення не має - партіям не вдалося домовитися про єдиного кандидата на пост президента. В результаті три з чотирьох партій висунули кожен свого претендента на пост керівника Туреччини.

Правляча "Партія справедливості і розвитку" (AKP), яку очолює президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, вже створила передвиборний альянс з ультраправою "Партією націоналістичного руху" (MHP). Лідер MHP Девлет Бахчелі був жорстким критиком і опонентом Ердогана до спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року.

Ці дві партії в березні 2018 року добилися зміни законодавства, щоб їхній альянс став можливий. Згідно з новою нормою, бар'єр в десять відсотків голосів відтепер необхідно долати не кожній окремій партії, а альянсу спільно, що надає додаткові можливості маленьким партіям. Експерти припускають, що альянс AKP і MHP забезпечить перемогу Ердогану в першому ж турі, передає агенція AFP.