ТРЦ в Україні - місце відпочинку чи потенційної небезпеки?

Пожежа у торговельному центрі "Зимова вишня", що сталася наприкінці минулого тижня в російському місті Кемерово, забрала життя десятків людей, більшість з яких були дітьми. За даними слідства, причиною пожежі стали порушення правил безпеки. "Уже є докази, що свідчать про порушення, які призвели до настільки тяжких наслідків. Вони були допущені як при введенні торговельного центру в експлуатацію, так і в її процесі", - йдеться у повідомленні Слідчого комітету (СК) Росії.

В Україні ці трагічні події спонукали владу до проведення термінових перевірок систем протипожежної безпеки в торгово-розважальних комплексах країни. Мер Києва, Віталій Кличко, розпорядився обстежити усі столичні заклади масового перебування людей з метою недопущення подібної трагедії в Україні. На його доручення ці спільні перевірки мають бути негайно проведені разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Схоже доручення, але вже стосовно всієї України, в середу, 28 березня, під час засідання уряду дав і прем'єр Володимир Гройсман.

Вибіркові правила перевірки

В Україні з 2016 року по грудень 2018 року діє мораторій на планові перевірки суб'єктів господарської діяльності з боку держави. Проте у вересні 2017 року Кабмін таки дозволив здійснювати позапланові обстеження суб'єктів з високим ступенем ризику попри цю заборону, зокрема і торгово-розважальних центрів. Ця постанова почала діяти у лютому 2018 року, а в ДСНС вже оприлюднили список суб'єктів по всій Україні, які підлягатимуть цим перевіркам. Серед них є і чимало великих розважальних центрів. Згідно з графіком, кілька великих торговельних та дитячих центрів інспектуватимуть у квітні, серпні та жовтні поточного року. Загалом у 2018 році служба з надзвичайних ситуацій має перевірити понад 35 тисяч суб'єктів з підвищеним ризиком небезпеки.

У розпал дискусії про пожежну безпеку українські ТРЦ проводять показові перевірки

Великою мірою запровадження мораторію було зумовлене необхідністю реформування самої ДСНС. На думку експертів, раніше державні контролюючі служби прагнули збирати якомога більше штрафів з підприємців, а не допомагати бізнесу усувати ризики. Як пояснили DW у ДСНС, мораторій на проведення планових перевірок було введено саме з метою поліпшити умови існування малого та середнього бізнесу. Проте тепер постає нове питання: після запровадження нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику господарської діяльності, деякі суб'єкти втратили статус таких, що мають підвищений ризик небезпеки, а деякі - навпаки, його отримали. Тобто планові перевірки можуть здійснюватися як за новими, так і за старими критеріями. Тому Державна регуляторна служба Україні наголошує, що якщо за новими критеріями ризику суб'єкт господарювання не належить до тих, що мають високий ступень ризику, але його перевірка передбачена планом на 2018 рік, "він має право не допускати перевірку, адже на нього поширюється мораторій".

Проблема із контролем систем безпеки в ТРЦ України залишається через мораторій на планові перевірки, який діє до кінця 2018 року

Перевірка ТРЦ за власним бажанням - піар чи демонстрація безпеки?

Тим часом найбільші торгово-розважальні центри Києва з власної ініціативи почали проводити публічні показові перевірки своїх пожежних систем. Так, за останні дні у столичних ТРЦ Ocean Plaza та ТРЦ Dream Town керівники комплексів продемонстрували журналістам справність систем пожежної безпеки та систем сповіщення. За словами власників обох центрів, на території їхніх комплексів розташовані державні пожежно-рятувальні пости, на яких цілодобово чергують працівники ДСНС. Вони зазначили, що рятувальники щоранку перевіряють пожежні виходи, ліфти, системи сигналізації та автоматичного пожежогасіння. Цю інформацію також підтвердили DW і у самій ДСНС. В іншому великому ТРЦ Києва - Gulliver, за повідомленням комплексу, остання перевірка відбулась два тижні тому.

Олександр Меламуд

"Ми хочемо не лише продемонструвати справність пожежних систем, але й зняти напругу та паніку, які зараз поширилися в українському суспільстві", - прокоментував причини проведення перевірки комплексу співвласник ТРЦ Dream Town, Олександр Меламуд.

Значно скептичніше щодо стану протипожежної системи більшості торгових та розважальних закладів налаштований президент охоронної корпорації "Сіріус" Ігор Ніколєнко. Його фірма пропонує послуги у сфері пожежної безпеки суб'єктам господарської діяльності, окрім торгово-розважальних центрів. За його словами, ані запровадження мораторію, ані часткове його зняття значно не поліпшили ситуацію зі станом протипожежної безпеки в Україні. "Наша фірма не надає послуги таким центрам через високий рівень корупції у цій сфери. Керівництво центрів, фактично, стоїть перед вибором - або встановлювати дороге обладнання, або просто платити гроші, щоб перевірки не відбувалися. Будь-який документ можна купити", - пояснив DW свою позицію Ніколєнко.