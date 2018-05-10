 Трамп і Кім як новий сорт орхідей | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.05.2018
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Культура й стиль життя

Трамп і Кім як новий сорт орхідей

До епохальної зустрічі президента США та лідера КНДР у Сінгапурі залишається ще місяць. Але вона може принести крім політичних ще й ботанічні "плоди": сінгапурські орхідеї планують назвати на честь обох лідерів.

Фестиваль Кімірсенія

Фестиваль "Кімірсенія" у Північній Кореї

Це зовсім не жарт: президент США та лідер Північної Кореї отримали ще один стимул зустрітися у Сінгапурі. Там планують назвати на честь обох державних достойників орхідеї. Не усі про це знають, але йдеться про усталену традицію цієї південноазійської країни: на честь важливих гостей та державних діячів, що відвідують країну, там заведено називати орхідеї.

Гості можуть забрати квіти із собою. Однак, як довго ці рослини проживуть у Вашингтоні та в Пхеньяні визначити важко, адже це вельми неморозостійкі, тропічні рослини.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин за висадкою сосни, 2015 рік

І хоча офіційного рішення ще немає, в інтернеті вже жваво дискутують про те, як можуть виглядати Дендробіуми (наукова назва орхідних - Ред.) схожі на Трампа та Кіма. Екзотичні варіанти теж не виключені.

В орхідейній оранжереї Сінгапуру, між тим, уже квітнуть Анґела Меркель (Angela Merkel) та Гельмут Коль (Helmut Kohl). Останнім із німецьких гостей Сінгапур відвідував федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він теж удостоївся персональної орхідеї. Загалом існує понад 1000 різновидів орхідей і близько 30 тисяч сортів. Колекцію орхідейної оранжереї у Сінгапурі вважають найбільшою у світі. 

Куди зник дуб?

Якщо ж говорити про рослини, то буквально днями Дональд Трамп продемонстрував не конче шанобливе до них ставлення.

Трамп і Макрон у супроводі перших леді висаджують дуб

Трамп і Макрон у супроводі перших леді висаджують дуб

Молодий дуб - символічний презент від президента Франції Еммануеля Макрона, і висаджений ними спільно біля Білого дому, зник невдовзі після урочистої церемонії. Замість деревця, привезеного із теренів запеклих боїв Першої світової, уже невдовзі красувалася порожня галявина. Утім, посол Франції у США Жерар Аро пояснив, що деревце відправили на карантин - обов'язкова процедура для будь-якого живого організму, завезеного до США.

Орхідеї сорту Кімірсенія

Орхідеї сорту "Кімірсенія" у всій красі

У Північній Кореї із цим дещо простіше: принаймні можна сподіватися, що новий дендробіум Кім Чен Ин матиме більш славне майбутнє. У Північній Кореї буквально схиляються перед орхідеєю, названою на честь його діда, колишнього північнокорейського лідера Кім Ір Сена. Вона так і називається - Кімірсенія. Щороку цю квітку виставляють на однойменному квітковому фестивалі у КНДР.

  • Місце для хобі

    Садова ідилія по-німецьки

    Місце для хобі

    Це не обов’язково має бути дачна ділянка, або як її називають у Німеччині, "садок Шребера". Багато родин, які живуть в містах у квартирах без балконів, орендують у фермерів маленькі земельні ділянки - площею лише у кілька квадратних метрів. Так і ті німці, які виросли в містах, можуть безпосередньо доторкнутися до природи.

  • Затишний квітковий рай

    Садова ідилія по-німецьки

    Затишок маленького квіткового раю

    З перших сонячних днів навесні і до бабиного літа балкони, як і садки, засаджують рослинами і декорують. Літо у Німеччині зазвичай не дуже довге, тому німці по-максимуму насолоджуються сонячними днями. Справжні любителі садівництва знають усі прийоми, як перетворити садок на квітучий рай.

  • Квартал для бідних?

    Садова ідилія по-німецьки

    Запитання туриста: "Це квартал бідних?"

    Невелика садова ділянка на околиці міста - звична річ для Німеччини. Мешканці міст можуть тут і відпочити, і вирощувати городину. Деякі туристи з інших країн, побачивши дерев’яні хатинки, думають, що вони потрапили до кварталу бідних. Проте жити тут, за федеральним законом, не можна. Втім, після Другої світової війни саме такі ділянки врятували багатьох мешканців міст від голодної смерті.

  • Стрижка газону в обід

    Садова ідилія по-німецьки

    Стрижка газону в обід

    Сильний шум від газонокосарки спричинив уже чимало сварок між сусідами. Тому, якщо всі хочуть жити в мирі, мають дотримуватися тиші у садку й стригти газон лише з 9 до 13 та з 15 до 17 години. І в жодному разі не в неділю та свята. А ще краще - придбати робота, який працює тихо.

  • Гриль з перешкодами

    Садова ідилія по-німецьки

    Гриль з перешкодами

    Якщо ви плануєте свято в саду, краще запросіть на нього сусідів. Лише так можна уникнути невдоволення димом від гриля або навіть дзвінків у поліцію зі скаргами на порушення тиші. Правила проведення свят у садках у Німеччині часто прописані у договорах оренди житла. Смаження на грилі дозволене не завжди - і вже точно не після 22 години. Святкувати можна доти, допоки це не заважає оточуючим.

  • Зберігайте дистанцію

    Садова ідилія по-німецьки

    Зберігайте дистанцію

    Перед тим як посадити дерево, варто дізнатися дозволену мінімальну відстань до сусідської ділянки. Це потрібно, аби за кілька років дерево, розростаючись, не змогло затінити сусідську терасу або галявину. Але увага: без дозволу власника дерева сусід не може ані пиляти гілки, ані зривати плоди.

  • Торговий рай для садоводів

    Садова ідилія по-німецьки

    Торговий рай для садоводів

    Той, хто має бажання і гроші, може знайти усе, чого бажає душа садовода, на спеціалізованих ринках: не лише місцеві та екзотичні рослини, але і ґрунти, добрива, спеціальні інструменти, садові меблі. І, звичайно ж, отруту проти різних комах - від хімікатів до спеціальних стрічок проти мурах та тлі.

  • Турбота про довкілля

    Садова ідилія по-німецьки

    Турбота про довкілля

    У своїх садках німці піклуються про екологію. Дощову воду збирають для поливу рослин, а органічні відходи складають у компостні купи або для переробки - у спеціальні "зелені" сміттєві баки. Наповнювати їх можна лише скошеною травою, зібраним листям, зірваним бур’яном та гілками.

  • Квіткове натхнення

    Садова ідилія по-німецьки

    Квіткове натхнення

    Поради власникам садів та балконів, як поліпшити рослинний рай, дають не лише спеціалізовані журнали і базари. Неабияк спонукають до творчості численні регіональні та національні виставки. За ще більшим натхненням варто поїхати до сусідніх Нідерландів, європейської цитаделі квітникарства.

  • Старий добрий садовий гном

    Садова ідилія по-німецьки

    Старий добрий садовий гном

    Для декого садовий гном - це культ, інші вважають його банальним та найвищим проявом міщанства. Втім, у Німеччині садовий гном давно став окремим явищем. Це вже не лише класична фігурка з садовим візком або ліхтарем, але і футбольний вболівальник, і фанат хеві-метал.

    Автор: Ольга Войтович


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