Трамп і Кім Чен Ин розглядають кілька можливих дат для зустрічі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири можливі дати та п'ять локацій для перемовин між ним і лідером КНДР Кім Чен Ином. Трамп розповів про це в четвер, 26 квітня, в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Нам потрібно ухвалити рішення. Ми маємо три або чотири дати. Це включає п'ять локацій. Цю кількість буде зменшено", - цитує Трампа інформагенція AFP.

Водночас лідер США дав зрозуміти, що історичні перемовини можуть і не відбутися. "Може статися так, що зустріч навіть не відбудеться. Хтозна. Але зараз я можу вам сказати, що вони хочуть зустрітися", - розповів він.

Раніше президент США повідомляв, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися у травні або на початку червня, тобто за кілька тижнів після історичного саміту лідерів Північної та Південної Корей.

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Республіки Корея Мун Чже Ін мають зустрітися 27 квітня на демаркаційній лінії, яка розділяє Корейський півострів. Очікується, що питанням обговорення стане ядерна програма КНДР. Зустріч має завершитися підписанням спільної заяви. Нещодавно Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань.