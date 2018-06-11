Трамп і Кім зустрілись у Сінгапурі

У Сінгапурі у вівторок, 12 червня, почалась історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Перед першою зустріччю, яка проходила віч-на-віч у готелі Capella на острові Сентоса, вони потиснули один одному руки та, посміхаючись, позували перед журналістами.

"У нас будуть чудові стосунки", - заявив перед початком зустрічі Трамп. У свою чергу північнокорейський лідер зазначив, що на шляху до цього саміту біло багато труднощів. "Ми їх всі подолали, і сьогодні ми тут", - зазначив він. Після цього глави держав пройшли у бібліотеку, де почалися їхні переговори у присутності тільки перекладачів.

Рукостискання глав держав тривало більше десяти секунд, зазначають спостережливі кореспонденти

Пізніше до глав держав приєдналися представники північнокорейської і американської делегацій - разом на переговорах присутні 13 посадовців. Серед них держсекретар США Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі, радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. Після першої зустрічі Трамп та Кім разом пішли на діловий обід.

Одне із головних питань переговорів - майбутнє північнокорейської ядерної програми. Напередодні саміту Майк Помпео заявив, що США готові надати КНДР "безпрецедентні гарантії безпеки" у випадку, якщо та висловить готовність до денуклеаризації Корейського півострова. Але поки що Кім уникав відповіді на питання журналістів про те, чи має намір він піти на це, передає агентство dpa.

Напередодні стало відомо, що Кім Чен Ин запропонував Трампу провести другий раунд саміту в липні в столиці КНДР Пхеньяні. Раніше Трамп заявляв про готовність запросити північнокорейського лідера до США.

Чинний президент США вперше зустрічається з представником династії Кімів. Ще минулого року відносини між Трампом та Кімом були напруженими через випробування водневої бомби КНДР. Лідери двох держав обмінялися погрозами та образами. Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" та висловив упевненість, що її лідер "довго не протягне". Кім Чен Ин пообіцяв "приборкати вогнем схибленого дідуся", маючи на увазі президента США. Однак у березні цього року глава Білого дому висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.