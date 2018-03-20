 Трамп хоче зустрітись з Путіним ″у недалекому майбутньому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

Трамп хоче зустрітись з Путіним "у недалекому майбутньому"

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з главою російської держави "гонку озброєнь між США та РФ", а також ситуацію в Україні та Сирії.

Дональд Трамп

Дональд Трамп зателефонував Путіну, щоб привітати з перемогою на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну та привітав його з перемогою на виборах президента РФ. Про це Трамп повідомив журналістів у вівторок, 20 березня, під час проведення зустрічі в Білому домі з кронпринцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, інформує агенція Reuters.

Президент Трамп, зокрема, зазначив, що він сподівається на зустріч з Путіним "у недалекому майбутньому",  щоб обговорити питання гонки озброєнь між США та РФ, а також ситуацію в Україні, Сирії та Північній Кореї.

Трамп висловив занепокоєння, що гонка озброєнь між Росією та США "виходить з-під контролю", водночас зазначивши, що відносно зброї США "ніколи нікому не дозволять мати нічого навіть близько схожого, на те що маємо ми", цитує агенція Reuters.

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    До обрання Трампа Вашингтон мав славу надійного союзника ЄС. Але тепер Сполучені Штати, схоже, стали для Брюсселя не менш проблемним партнером, ніж Росія за Володимира Путіна. Глава фракції лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт на початку каденції нового американського лідера взагалі назвав його однією з трьох - разом із радикальним ісламом та очільником РФ - загроз, що підривають ЄС.

  • Нове алібі Трампа

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    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по авіабазі Асада у Сирії у квітні 2017 року стало складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях відносно Росії. Глава Білого дому заявив, що особисто схвалив цей наказ. Ракетна атака США стала відповіддю на ймовірну хімічну атаку з десятками цивільних жертв.

  • Трамп робить погоду

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

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  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чия кнопка більша?

    Протистояння між США та КНДР за президентства Дональда Трампа загострилося. На початку 2018 року глави держав посперечалися, хто володіє більшим ядерним потенціалом. Спочатку "ядерною кнопкою" похвалився Кім Чен Ин, а потім естафету перейняв Трамп: "Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює".

    Автор: Ольга Войтович


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