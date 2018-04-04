 Трамп хоче відправити війська на кордон з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп хоче відправити війська на кордон з Мексикою

Американський президент Дональд Трамп вперше запропонував застосовувати війська для охорони південного кордону країни. До США через Мексику рухається колона мігрантів з Центральної Америки.

Поки стіну не споруджено, Трамп хоче охороняти кордон за допомогою військових

Поки стіну не споруджено, Трамп хоче охороняти кордон з Мексикою за допомогою військових

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 квітня, пообіцяв відправити війська на південний кордон США. Заява прозвучала на тлі руху колони з приблизно 1500 мігрантів із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору через Мексику на північ.

"Поки у нас немає стіни і належної безпеки, ми охоронятимемо наш кордон за допомогою військових, - заявив Трамп журналістам. - Ця колона дуже мене засмучує тим, що це може статися зі Сполученими Штатами, де тисячі людей можуть вирішити зайти в нашу країну і ми не маємо жодних законів, щоб їх зупинити".

DW.COM

Американський президент Дональд Трамп представив свій варіант законопроекту щодо імміграції в обмін на фінансування муру з Мексикою. Близько 1,8 мільйона мігрантів можуть отримати громадянство. (26.01.2018)

Пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає спорудження 505 нових кілометрів стіни на кордоні з Мексикою на додачу до нині наявних нині 1047 кілометрів. (06.01.2018)

За словами президента, він уже провів консультації з міністром оборони країни Джеймсом Меттісом. Він також розкритикував Конгрес США за непідтримку його ініціатив зі спорудження стіни на кордоні з Мексикою та запровадження законодавчих обмежень проти мігрантів.

У свою чергу, посол Мексики у Вашингтоні Херонімо Гутьєррес заявив, що його країна аналізує ситуацію. "Ми формально звернулися до Державного департаменту і міністерства національної безпеки США за поясненнями коментарів президента (Трампа - Ред.)", - цитує AFP посла. Гутьєррес також додав, що його країна також прагне убезпечити кордон, одна "не завжди згодна" із США щодо методів досягнення цієї мети.
Дивитись відео 02:20

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

USA New York - Proteste für DACA

Трамп відкинув можливість укладення угоди щодо DACA і пригрозив Мексиці 01.04.2018

Республіканській партії не слід домовлятися з демократами щодо програми DACA, що захищає від депортації неповнолітніх нелегальних мігрантів, вважає Дональд Трамп. Він також пригрозив Мексиці розірванням угод NAFTA.

China Container-Hafen

Китай запровадив мита на 128 американських товарів 02.04.2018

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Aluminium Aluminiumrollenlager

Уряд США: ЄС попередньо звільнять від спецмит 22.03.2018

Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн.

Докладно

Мартін Лютер Кінг під час промови У мене є мрія у 1963 році

Ким був Мартін Лютер Кінг

Борець за права темношкірих Мартін Лютер Кінг був застрелений 50 років тому, 4 квітня 1968.  

Білий дім готує нові тарифи для китайських товарів

Тарифне протистояння: США оприлюднили нові мита проти КНР

Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  