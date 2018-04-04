Трамп хоче відправити війська на кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 квітня, пообіцяв відправити війська на південний кордон США. Заява прозвучала на тлі руху колони з приблизно 1500 мігрантів із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору через Мексику на північ.

"Поки у нас немає стіни і належної безпеки, ми охоронятимемо наш кордон за допомогою військових, - заявив Трамп журналістам. - Ця колона дуже мене засмучує тим, що це може статися зі Сполученими Штатами, де тисячі людей можуть вирішити зайти в нашу країну і ми не маємо жодних законів, щоб їх зупинити".

За словами президента, він уже провів консультації з міністром оборони країни Джеймсом Меттісом. Він також розкритикував Конгрес США за непідтримку його ініціатив зі спорудження стіни на кордоні з Мексикою та запровадження законодавчих обмежень проти мігрантів.

У свою чергу, посол Мексики у Вашингтоні Херонімо Гутьєррес заявив, що його країна аналізує ситуацію. "Ми формально звернулися до Державного департаменту і міністерства національної безпеки США за поясненнями коментарів президента (Трампа - Ред.)", - цитує AFP посла. Гутьєррес також додав, що його країна також прагне убезпечити кордон, одна "не завжди згодна" із США щодо методів досягнення цієї мети.