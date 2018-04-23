 Трамп та Макрон закликали до нової угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

Трамп та Макрон закликали до нової угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп обіцяє Тегерану "великі проблеми" в разі відновлення ядерної програми. Президент Франції Еммануель Макрон готовий до роботи над новою ядерною угодою з Іраном.

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон

Дональд Трамп (ліворуч) і Еммануель Макрон

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 24 квітня, застеріг Іран від виконання погрози відновити ядерну програму. Ця заява пролунала після переговорів Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном, який  перебуває з державним візитом у США.

"Якщо вони (іранці. - Ред.) поновлять свою ядерну програму, то матимуть найбільші проблеми з усіх, які мали досі", - цитує Трампа інформагенція Reuters. На думку американського президента, з Іраном треба укласти нову ширшу угоду, в якій йтиметься також про Ємен, Сирію тощо. 

У свою чергу, Макрон розповів, що мав "щиру дискусію" з президентом США та висловив готовність до праці над новою ядерною угодою з Іраном.

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Президент США знову назвав багатосторонню ядерну угоду з Тегераном "жахливою", "беззмістовною" та "смішною", оскільки цей документ не регулює використання Тегераном балістичних ракет у таких гарячих точках, як Ємен та Сирія. Тегеран неодноразово погрожував припинити виконувати ядерну угоду, якщо Вашингтон із неї вийде.

Ядерна угода з Іраном - одна з тем переговорів Трампа та Макрона. Французький президент намагався переконати американського лідера не чіпати угоду. На його думку, попри всі недоліки цей документ - найкраща можливість припинити ядерну програму Ірану та забезпечити безпеку в регіоні.

Нагадаємо, що 27 квітня Трамп зустрінеться з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Вона прибуде з робочим візитом до США і теж серед іншого намагатиметься переконати Трампа не розривати угоду з Тегераном.

Угоду щодо ядерної програми Ірану уклали за попереднього президента США Барака Обами в липні 2015 року. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Утім, пізніше  Дональд Трамп взяв курс на перегляд ядерної угоди з Іраном, яку він неодноразово називав "найгіршою в історії".

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