 Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі

Історична зустріч американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі, повідомив президент США.

Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї

Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї

Історична зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Про це в четвер, 10 травня, повідомив президент США в одному зі своїх дописів в соціальній мережі Twitter.

Трамп також запевнив, що обидва лідери намагатимуться зробити з цієї події "дуже особливий момент для миру в світі". Цього ж дня за кілька годин до оголошення дати зустрічі Трампа з Кімом з Пхеньяна повернувся держсекретар США Майк Помпео. Однією з тем візиту керівника американського Держдепу до КНДР стала підготовка до проведення майбутньої зустрічі між лідерами двох країн.

Разом з Помпео до США також повернулися троє звільнених КНДР американських громадян. Глава Білого дому назвав це звільнення "жестом доброї волі" з боку Пхеньяна. Трамп, який на одній із баз ВПС США неподалік Вашингтона, особисто привітав звільнених у КНДР американців з поверненням і висловив переконання, що його майбутня зустріч з Кім Чен Ином завершиться "успіхом", передає інформагенція AFP.

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.
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Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому. (09.05.2018)  

Трамп привітав звільнених з КНДР американских громадян

Президент США Дональд Трамп зустрів літак з трьома звільненими з Північної Кореї американцями та подякував Кім Чен Ину. (10.05.2018)  

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