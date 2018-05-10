Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі

Історична зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Про це в четвер, 10 травня, повідомив президент США в одному зі своїх дописів в соціальній мережі Twitter.

Трамп також запевнив, що обидва лідери намагатимуться зробити з цієї події "дуже особливий момент для миру в світі". Цього ж дня за кілька годин до оголошення дати зустрічі Трампа з Кімом з Пхеньяна повернувся держсекретар США Майк Помпео. Однією з тем візиту керівника американського Держдепу до КНДР стала підготовка до проведення майбутньої зустрічі між лідерами двох країн.

Разом з Помпео до США також повернулися троє звільнених КНДР американських громадян. Глава Білого дому назвав це звільнення "жестом доброї волі" з боку Пхеньяна. Трамп, який на одній із баз ВПС США неподалік Вашингтона, особисто привітав звільнених у КНДР американців з поверненням і висловив переконання, що його майбутня зустріч з Кім Чен Ином завершиться "успіхом", передає інформагенція AFP.

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.