Трамп: США планують припинити військові навчання в Південній Кореї

Сполучені Штати планують припинити проведення військових навчань у Південній Кореї. Про це у вівторок, 12 червня, після зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином повідомив президент США Дональд Трамп.

"За цих обставин ми говоримо про повну угоду. Вести військові ігри неприйнятно. По-перше, ми заощадимо гроші. По-друге, це дійсно те, що вони високо оцінили", - заявив Трамп.

Вашингтон і Сеул є союзниками в питанні безпеки. У Південній Кореї розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, які викликають незадоволення Пхеньяна.

Одночасно Трамп зазначив, що діючи американські санкції проти КНДР не зазнають змін попри покращення відносин між двома країнами. Але він назвав умови, за яких вони можуть бути зняті. "Санкції зникнуть, коли ми будемо впевнені, що ядерне озброєння більше не є фактором", - заявив Трамп, додавши, що з нетерпінням чекає скасування санкцій.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа із Кім Чен Ином. В ході переговорів вони підписали заяву, в якій зафіксували готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові та встановлення миру.