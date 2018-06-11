 Трамп: США планують припинити військові навчання в Південній Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Трамп: США планують припинити військові навчання в Південній Кореї

США планує відмовитися від проведення військових навчань у Північній Кореї, але поки що зберігатимуть санкції проти КНДР.

Дональд Трамп планує припинити військові навчання у Південній Кореї

Дональд Трамп планує припинити військові навчання у Південній Кореї

Сполучені Штати планують припинити проведення військових навчань у Південній Кореї. Про це у вівторок, 12 червня, після зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином повідомив президент США Дональд Трамп.

"За цих обставин ми говоримо про повну угоду. Вести військові ігри неприйнятно. По-перше, ми заощадимо гроші. По-друге, це дійсно те, що вони високо оцінили", - заявив Трамп.

Вашингтон і Сеул є союзниками в питанні безпеки. У Південній Кореї розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, які викликають незадоволення Пхеньяна.

DW.COM

Американський президент Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали декларацію під час зустрічі у Сінгапурі. Трамп заявив, що переговори проходять краще, ніж "будь-хто очікував". (12.06.2018)

Попри підготовку зустрічей президентів США та Південної Кореї з лідером КНДР Кім Чен Ином на Корейському півострові почалися навчання американських та південнокорейських військових за участі понад 300 тисяч солдатів. (01.04.2018)

Одночасно Трамп зазначив, що діючи американські санкції проти КНДР не зазнають змін попри покращення відносин між двома країнами. Але він назвав умови, за яких вони можуть бути зняті. "Санкції зникнуть, коли ми будемо впевнені, що ядерне озброєння більше не є фактором", - заявив Трамп, додавши, що з нетерпінням чекає скасування санкцій.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа із Кім Чен Ином. В ході переговорів вони підписали заяву, в якій зафіксували готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові та встановлення миру.

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

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