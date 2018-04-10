Трамп скасував поїздку до Південної Америки через хіматаку в Сирії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не поїде до Перу через можливу хімічну атаку в Сирії та американську відповідь сирійському режиму Башара Асада. Про скасування запланованої на кінець цього тижня закордонної поїздки американського президента повідомили у вівторок, 10 квітня, у Білому домі, передає агентство Reuters.

Замість Трампа до столиці Перу Ліми вирушить віце-президент США Майк Пенс, зазначила речниця Білого дому Сара Сандерс. У Лімі Пенс представлятиме США під час саміту глав держав та урядів країн Латинської Америки. Тим часом Дональд Трамп запланував у Вашингтоні "спостерігати" за "відповіддю США" на події в Сирії, додала Сандерс.

Напередодні американський президент не виключив застосування військової сили проти режиму Башара Асада у відповідь на можливу хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті. Минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб американські військові завдали ракетного удару по авіабазі військ Башара Асада, розташованій поблизу міста Хомс. Цього разу, з огляду на погрози з боку США, сирійські війська приведено у повно бойову готовінсть, передає агенція новин AFP.

Нагадаємо, днями гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. Жертвами хіматаки стали близько 50 людей.

Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.