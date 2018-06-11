Трамп: Світ відступив від ядерної катастрофи

Президент США Дональд Трамп подякував лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину за співпрацю. "Світ відступив на великий крок назад від ядерної катастрофи! Більше немає запусків ракет, ядерних випробувань або досліджень! Заручники повертаються додому до своїх родин. Дякую голові Кіму, наш день разом був історичним!" - написав він у Twitter у вівторок, 12 червня.

Перед цим відбулась історична зустріч лідерів двох країн, на якій вони підписали спільну заяву щодо денуклеаризації Корейського півострова.

У свою чергу Кім Чен Ин повідомив, що відмова від ядерної зброї на півострові залежить від закінчення ворожнечі з США. "Кім Чен Ин заявив, що для досягнення миру і стабільності на Корейському півострові обом країнам (США і КНДР - Ред.) необхідно відмовитися від взаємного протистояння, що призведе до "спільної згоди", - повідомила у середу, 13 червня, північнокорейська державна інформагенція ЦТАК.

Агенція також передає, що Кім Чен Ин прийняв запрошення Трампа відвідати США, а глава Білого дому, у свою чергу, погодився приїхати до Пхеньяна на запрошення північнокорейського лідера. Обидві сторони переконані, що це стане "подальшими важливим приводом для поліпшення відносин" між США і КНДР.

За даними ЦТАК, Дональд Трамп також пообіцяв Кім Чен Ину скасувати санкції проти КНДР та надати гарантії безпеки. Але сам Трамп заявляв, що діючи американські санкції можуть бути зняті, коли CША будуть впевнені, що ядерна зброя КНДР "більше не є фактором". В ООН, ЄС та МАГАТЕ підтримали кроки з денуклеаризації КНДР.