 Трамп розлючений обшуками в офісі його адвоката | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Трамп розлючений обшуками в офісі його адвоката

Агенти ФБР обшукали офіс адвоката президента США Майкла Коена через підозри у шахрайстві. Дональд Трамп назвав це "полюванням на відьом" і "ганьбою".

Майкла Коена підозрюють в банківському шахрайстві

Майкла Коена підозрюють в банківському шахрайстві

Адвоката президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Майкла Коена підозрюють в банківському шахрайстві та фінансових порушеннях. У понеділок, 9 квітня, агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) обшукали офіс Коена та вилучили його особисте листування з клієнтами, у тому числі і з Трампом. Обшук був ініційований управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера, повідомила агенція Reuters.

DW.COM

Адвокат Алекс ван дер Зван, який збрехав слідчим у справі щодо зв'язків Трампа з РФ, засуджений у США до 30 діб арешту та штрафу. У 2012 році юрист співпрацював з міністерством юстиції України у справі Тимошенко. (04.04.2018)

Порноакторка Стефані Кліффорд звинувачує Майкла Коена - адвоката президента США Дональда Трампа - в дифамації. Білий дім заперечує заяви порноакторки, буцімто їй погрожували через зв'язок з Трампом. (27.03.2018)

Дональд Трамп назвав обшуки в офісі Коена "полюванням на відьом" і "ганьбою". Він розкритикував у цьому зв'язку дії спецпрокурора Мюллера, не виключивши його звільнення у майбутньому. "Чому мені просто не звільнити Мюллера? Що ж, я думаю, що те, що відбувається, є ганьбою - ми побачимо, що буде далі", - заявив президент США, якого цитує агенція AP. "Це напад на нашу країну в справжньому сенсі. Це напад на те, за що ми всі стоїмо", - заявив Трамп. Його юристи почали підготовку до можливої бесіди Трампа з Мюллером, але поки не відомо, коли вона відбудеться.

Майкл Коен надавав Трампу допомогу в скандальних і делікатних ситуаціях - зокрема, вважається, що саме через нього порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels, отримала близько 130 тисяч доларів за мовчання про свої сексуальні стосунки з Трампом. 

Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Коен відіграв центральну роль у двох епізодах розслідування, включаючи переговори про будівництво Trump Tower у Москві, повідомляє видання The Washington Post.

Дивитись відео 02:25

Обвинувачення проти Пола Манафорта: чи є загроза для Дональда Трампа (31.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Обвинувачення проти Пола Манафорта: чи є загроза для Дональда Трампа (31.10.2017)  

Також за темою

Ukraine Wiktor Pintschuk Unternehmer

У США розслідують отримання Трампом чималого гонорару від Пінчука - NYT 10.04.2018

У 2015 році Дональд Трамп на запрошення українського мільярдера Віктора Пінчука виступив по відеозв'язку з 20-хвилинною промовою. І отримав за це 150 тисяч доларів.

USA Trump Unternehmen

NYT: Спецпрокурор США вперше вимагає документи від бізнесу Трампа 16.03.2018

Спецпрокурор Мюллер продовжує масштабне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США. За даними NYT, вперше йдеться про вимогу до бізнесу Трампа щодо надання документації.

US russische Botschaft - Symbolbild Sanktionen gegen Russland

ЗМІ: Розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори у низці штатів 28.02.2018

Звіт розвідки про масштабну схему росіян отримав ще Барак Обама на посаді президента. У сімох штатах російські агенти отримали доступ до систем голосування.

Докладно

Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів.  

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord (Facebook/DPSUkraine)

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля?

Як маленьке риболовецьке судно "Норд" підняло на ноги українських прикордонників та російських дипломатів. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  