Трамп розлючений обшуками в офісі його адвоката

Адвоката президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Майкла Коена підозрюють в банківському шахрайстві та фінансових порушеннях. У понеділок, 9 квітня, агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) обшукали офіс Коена та вилучили його особисте листування з клієнтами, у тому числі і з Трампом. Обшук був ініційований управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера, повідомила агенція Reuters.

Дональд Трамп назвав обшуки в офісі Коена "полюванням на відьом" і "ганьбою". Він розкритикував у цьому зв'язку дії спецпрокурора Мюллера, не виключивши його звільнення у майбутньому. "Чому мені просто не звільнити Мюллера? Що ж, я думаю, що те, що відбувається, є ганьбою - ми побачимо, що буде далі", - заявив президент США, якого цитує агенція AP. "Це напад на нашу країну в справжньому сенсі. Це напад на те, за що ми всі стоїмо", - заявив Трамп. Його юристи почали підготовку до можливої бесіди Трампа з Мюллером, але поки не відомо, коли вона відбудеться.

Майкл Коен надавав Трампу допомогу в скандальних і делікатних ситуаціях - зокрема, вважається, що саме через нього порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels, отримала близько 130 тисяч доларів за мовчання про свої сексуальні стосунки з Трампом.

Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Коен відіграв центральну роль у двох епізодах розслідування, включаючи переговори про будівництво Trump Tower у Москві, повідомляє видання The Washington Post.