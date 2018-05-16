 Трамп розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Трамп розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону

Президент США Дональд Трамп розкритикував ФРН за недостатні витрати на оборону. Генсек НАТО Єнс Столтенберг подякував президенту Трампу за "лідерство" у питанні збільшення видатків на оборону.

Дональд Трамп (ліворуч) і Єнс Столтенберг

Дональд Трамп (ліворуч) і Єнс Столтенберг

Президент США Дональд Трамп у четвер, 17 травня, знову розкритикував порівняно низькі витрати Німеччини на оборону. Американський президент зазначив, що з країнами НАТО, які не виділяють достатньо коштів на оборону, "розберуться". "Зокрема Німеччина повинна демонструвати лідерство в альянсі шляхом вирішення проблеми довготривалого недовиконання внесків на оборону", - цитує Трампа інформагенція Reuters. Під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до США Трамп наголосив, що Німеччина є бенефіціаром НАТО і отримує від альянсу більше, ніж вкладає.

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23 країни ЄС вирішили взяти участь у PESCO - постійній структурній співпраці. Йдеться про спільне виконання оборонних і безпекових проектів, що має і зекономити гроші, і підвищити ефективність. (13.11.2017)

Уряд ФРН схвалив проект бюджету на 2018 рік та бюджетний план до 2022 року, які передбачають бездефіцитність. Проект кошторису передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону. (02.05.2018)

Німеччина має витратити наступного року близько 1,3 відсотка ВВП на оборону. У той же час вимога НАТО - два відсотки. Серед країн НАТО цього стандарту дотримуються США, Польща, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Греція та Великобританія.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив "лідерство" Трампа у питанні збільшення витрат на оборону, зазначивши, що минулого року альянс пережив найвагоміше збільшення бюджету за чверть століття. "Дуже важливо, щоб ми вкладали більше в нашу спільну безпеку", - наголосив Столтенберг, оскільки "ми живемо у дедалі більш непередбачуваному світі".

Нагадаємо, проект бюджету ФРН передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда євро, а в 2019 році ці видатки мають сягнути 41,5 мільярда євро. Збільшення оборонного бюджету стало причиною суперечок всередині урядової коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягала на необхідності більш різкого підвищення видатків.

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