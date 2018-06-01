Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі

Зустіч президента Сполучених Штатів та лідера Північної Кореї відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Заплановану раніше дату зустрічі підтвердив у п'ятницю, 1 червня, президент США Дональд Трамп після зустрічі з високопосадовцем КНДР Кім Йонг Чолом, що відбулася у Вашингтоні, передає інформагенція Reuters. Під час зустрічі представник Пхеньяна передав Трампу від лідера КНДР Кім Чен Ина листа. За словами Трампа, Пхеньян готовий до ядерного роззброєння.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Однак вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. Згодом у Білому домі наголосили, що переговори щодо підготовки до зустрічі лідерів двох держав тривають. 29 травня стало відомо про прибуття в Сінгапур американської та північнокорейської делегації для проведення підготовки зустрічі двох лідерів.

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