 Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі

Історична зустріч лідерів США та КНДР відбудеться як і планувалося 12 червня в Сінгапурі, заявив президент США Дональд Трамп.

Зустріч між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом таки відбудеться 12 червня, заявив президент США

Зустріч між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом таки відбудеться 12 червня, заявив президент США

DW.COM

Американські та північнокорейські дипломати і урядовці прибули до Сінгапура, щоб підготувати заплановану на 12 червня зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. (29.05.2018)

Зустріч делегацій США та КНДР відбувається у демілітаризованій прикордонній зоні між Північною та Південною Кореєю. Сторони готують зустріч Дональда Трампа та Кім Чем Ина. (27.05.2018)

Вашингтон продовжує підготовку до зустрічі лідерів США та КНДР Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Глава Держдепартаменту Майк Помпео зустрівся в Нью-Йорку із високопоставленим переговірником від Північної Кореї. (31.05.2018)

Зустіч президента Сполучених Штатів та лідера Північної Кореї відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Заплановану раніше дату зустрічі підтвердив у п'ятницю, 1 червня, президент США Дональд Трамп після зустрічі з високопосадовцем КНДР Кім Йонг Чолом, що відбулася у Вашингтоні, передає інформагенція Reuters. Під час зустрічі представник Пхеньяна передав Трампу від лідера КНДР Кім Чен Ина листа. За словами Трампа, Пхеньян готовий до ядерного роззброєння.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Однак вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. Згодом у Білому домі наголосили, що переговори щодо підготовки до зустрічі лідерів двох держав тривають. 29 травня стало відомо про прибуття в Сінгапур американської та північнокорейської делегації для проведення підготовки зустрічі двох лідерів.

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