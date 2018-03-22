 Трамп підписав бюджет США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Трамп підписав бюджет США

Президент США Дональд Трамп, попри невдоволення багатьма положеннями, підписав бюджет країни - заради нацбезпеки. У подальшому він пообіцяв не підписувати таких "спірних" бюджетів.

президент США Дональд Трамп

Трамп пообіцяв більше не підписувати бюджетів, з багатьма положеннями яких він не згоден

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 березня, підписав закон про бюджет США на 2018 фінансовий рік. "Оскільки це важливо для гарантування національної безпеки, я підписав цей закон про бюджет. У ньому багато речей, якими я незадоволений", - цитує заяву американського президента агенція "Інтерфакс".

За словами глави Білого дому, хоча видатки бюджету в 1,3 трильйона доларів є занадто великими, але він не мав іншого вибору, крім як підписати документ - з огляду на обороноспроможність країни. "Я дуже серйозно розглядав вето, я думав над тим, щоб накласти вето, але неймовірні успіхи, яких ми досягли для військових, пересилили все", - заявив Трамп. Президент США зазначив, що бюджет дозволить значно посилити оборону США і "дати армії кораблі, літаки, підводні човни, яких вона так потребує".

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Запропонований адміністрацією президента Дональда Трампа проект головного фінансового документа США на 2019 фіскальний рік передбачає збільшення видатків на оборону та інфраструктурні програми. (13.02.2018)

Американський Конгрес погодив виділення Україні понад 620 мільйонів доларів підтримки впродовж 2018 фіскального року. Це на 10 мільйонів більше, ніж минулоріч. (23.03.2018)

При цьому Трамп попередив, що в подальшому не підписуватиме бюджети, які будуть містити так багато положень, з якими він не згоден, зазначає агентство Reuters. Якби глава Білого дому не підписав закон, це могло би призвести до призупинення роботи уряду США.

Раніше цього дня американський президент написав у своєму Twitter, що розгляне можливість накласти вето на законопроект про бюджет. Трамп висловив невдоволення тим, як в бюджеті прописані питання імміграції та будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, 22 березня Конгрес США схвалив проект консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, який завершується 30 вересня. Він, зокрема, передбачає збільшення видатків на оборону на 80 мільярдів доларів - до 700 мільярдів. Також, як повідомлялося, бюджет передбачає виділення 620,7 мільйона доларів на підтримку України.
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