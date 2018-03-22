Трамп підписав бюджет США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 березня, підписав закон про бюджет США на 2018 фінансовий рік. "Оскільки це важливо для гарантування національної безпеки, я підписав цей закон про бюджет. У ньому багато речей, якими я незадоволений", - цитує заяву американського президента агенція "Інтерфакс".

За словами глави Білого дому, хоча видатки бюджету в 1,3 трильйона доларів є занадто великими, але він не мав іншого вибору, крім як підписати документ - з огляду на обороноспроможність країни. "Я дуже серйозно розглядав вето, я думав над тим, щоб накласти вето, але неймовірні успіхи, яких ми досягли для військових, пересилили все", - заявив Трамп. Президент США зазначив, що бюджет дозволить значно посилити оборону США і "дати армії кораблі, літаки, підводні човни, яких вона так потребує".

При цьому Трамп попередив, що в подальшому не підписуватиме бюджети, які будуть містити так багато положень, з якими він не згоден, зазначає агентство Reuters. Якби глава Білого дому не підписав закон, це могло би призвести до призупинення роботи уряду США.

Раніше цього дня американський президент написав у своєму Twitter, що розгляне можливість накласти вето на законопроект про бюджет. Трамп висловив невдоволення тим, як в бюджеті прописані питання імміграції та будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, 22 березня Конгрес США схвалив проект консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, який завершується 30 вересня. Він, зокрема, передбачає збільшення видатків на оборону на 80 мільярдів доларів - до 700 мільярдів. Також, як повідомлялося, бюджет передбачає виділення 620,7 мільйона доларів на підтримку України.