Трамп продовжив санкції щодо КНДР, яка досі становить "надзвичайну загрозу"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що Північна Корея досі становить "надзвичайну загрозу" для його країни. У зв'язку з цим своїм указом від п'ятниці, 22 червня, глава Білого дому на один рік продовжив режим "надзвичайного стану" щодо Пхеньяна, який передбачає жорсткі санкції щодо цієї країни.

Минулого тижня, після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі, Трамп написав у своєму Twitter, що "Північна Корея більше не становить ядерної загрози".

Припинення військових навчань

Крім того, у п'ятницю у міністерстві оборони США заявили, що на невизначений час припиняють великомасштабні військові навчання з Південною Кореєю. За словами представниці Пентагону Дани Вайт, йдеться про заплановані на серпень маневри Freedom Guardian, а також про дві програми обміну з корейськими військово-морськими силами, які заплановані на найближчі три місяці.

Вайт наголосила, що цей крок повинен закріпити домовленості, досягнуті на зустрічі в Сінгапурі 12 червня. Тоді президент США Дональд Трамп після саміту з керівником КНДР Кім Чен Ином пообіцяв припинити військові навчання, які він тоді назвав "дуже провокаційними" і дорогими.

Раніше цього тижня про відкладення спільних з американцями військових навчань для підтримки переговорів із КНДР заявили у міністерстві оборони Південної Кореї.

В Південній Кореї дислоковано близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, які викликають незадоволення Пхеньяна. Цього року навчання відбувались у квітні, у них взяли участь 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів.