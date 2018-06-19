Трамп припинив практику розділення родин нелегалів з дітьми

Після хвилі критики як усередині країни, так і з-за кордону президент США Дональд Трамп вирішив покласти край суперечливій нормі про відокремлення дітей від батьків - нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Про це він заявив у середу, 20 червня, у Білому домі, повідомляє агенція Reuters.

Пізніше цього ж дня він підписав відповідний наказ. "Ми маємо співчуття… Ми маємо тримати сім'ї разом", - наголосив Трамп.

Раніше генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що мігранти, котрі незаконно перетинають кордон із США, можуть бути розлучені зі своїми дітьми. Влада може звинуватити у незаконному проникненні на територію держави батьків, але діти не можуть бути відправлені до тих самих місць ув'язнення, що й дорослі. Їх відправляють в окремі притулки.

Ця практика, спрямована на стримування нелегальних мігрантів, від початку травня вже призвела до розлучення з батьками понад 2340 дітей на кордоні з Мексикою, зазначає агентство Reuters. Норму розкритикували, зокрема, у Великобританії, проти неї висловився і Папа Римський Франциск. Крім того, перша леді США Меланія Трамп також виступила проти цих дій.