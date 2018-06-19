 Трамп припинив практику розділення родин нелегалів з дітьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Трамп припинив практику розділення родин нелегалів з дітьми

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри припинити практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Він підписав відповідний наказ.

Дональд Трамп каже, що США мають співчуття

Дональд Трамп каже, що США мають "співчуття"

Після хвилі критики як усередині країни, так і з-за кордону президент США Дональд Трамп вирішив покласти край суперечливій нормі про відокремлення дітей від батьків - нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Про це він заявив у середу, 20 червня, у Білому домі, повідомляє агенція Reuters.

Пізніше цього ж дня він підписав відповідний наказ. "Ми маємо співчуття… Ми маємо тримати сім'ї разом", - наголосив Трамп.

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Американські прикордонники не пускають в країну мігрантів, які прибули на кордон через Мексику і вимагають притулку в США. (30.04.2018)

Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей. (18.06.2018)

Раніше генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що мігранти, котрі незаконно перетинають кордон із США, можуть бути розлучені зі своїми дітьми. Влада може звинуватити у незаконному проникненні на територію держави батьків, але діти не можуть бути відправлені до тих самих місць ув'язнення, що й дорослі. Їх відправляють в окремі притулки.

Ця практика, спрямована на стримування нелегальних мігрантів, від початку травня вже призвела до розлучення з батьками понад 2340 дітей на кордоні з Мексикою, зазначає агентство Reuters. Норму розкритикували, зокрема, у Великобританії, проти неї висловився і Папа Римський Франциск. Крім того, перша леді США Меланія Трамп також виступила проти цих дій.

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Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США (20.06.2018)

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Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США (20.06.2018)  

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