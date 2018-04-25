 Трамп приймає Меркель у Білому домі: У нас надзвичайні відносини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Трамп приймає Меркель у Білому домі: У нас надзвичайні відносини

Зустріч і прес-конференція канцлерки Німеччини та президента США триватимуть менше трьох годин. Серед тем, які обговорять Меркель і Трамп, - ядерна угода з Іраном і мита на ввезення сталі й алюмінію до США.

Дональд Трамп та Анґела Меркель у Білому домі

Дональд Трамп назвав Анґелу Меркель "незвичайною жінкою"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 27 квітня, прибула до Білого дому для переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Лідер США привітав канцлерку, розцілувавши її в обидві щоки. Зустріч і спільна прес-конференція двох лідерів триватимуть менше трьох годин. Після переговорів Меркель полетить до Німеччини.

"Чекаю з нетерпінням сьогоднішньої зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Так багато треба обговорити, так мало часу! Це буде добре для обох наших чудових країн!", - написав Трамп у Twitter за кілька годин до зустрічі з канцлеркою.

Трамп: "Надзвичайні відносини" з Меркель

На початку зустрічі Трамп похвалив свої відносини з Меркель. "У нас надзвичайні відносини", - цитує американського президента інформагенція dpa. За його словами, відносини були такими від початку, однак деякі люди цього не помітили. Трамп назвав Меркель "незвичайною жінкою" та ще раз привітав її з перемогою на виборах до Бундестагу в вересні 2017 року.

Трамп вітає Меркель перед Білим домом

Трамп вітає Меркель

Меркель відповіла, що формування уряду в Німеччині тривало певний час, і додала, що для неї дуже важливо здійснити перший візит за межами Європи саме до Вашингтона (від початку четвертого терміну перебування Меркель на посаді канцлерки - Ред.) і поглибити співпрацю Німеччини зі США.

Іран, Росія, мита й інші теми

Напередодні зустрічі Трамп повідомив, що однією з тем перемовин буде багатостороння ядерна угода з Іраном. "Я знаю, що ми матимемо дуже хорошу дискусію щодо Ірану", - цитує президента США інформагенція Reuters. Трамп додав, що не знає, чи вдасться сторонам дійти до певної домовленості.

Відносини Німеччини зі США нині дещо напружені. Окрім ситуації навколо Ірану, Меркель і Трамп обговорять загрозу торговельної війни між ЄС і США через мита на ввезення сталі й алюмінію, якими американський президент обклав європейських виробників, а також німецькі авто, плани "Газпрому" і американські санкції проти російських олігархів.

Раніше цього тижня Трамп провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Макрон перебував у Вашингтоні з державним візитом.

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