Трамп пригрозив Китаю новими митами

Президент США Дональд Трамп у четвер, 5 квітня, пригрозив Китаю додатковими митами на товари вартістю 100 мільярдів доларів. Відповідні можливості для запровадження нових мит має розглянути торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Як пише інформагенція Reuters, до цих заходів Трамп хоче вдатися "у світлі несправедливих відповідних заходів Китаю". "Замість того, щоб визнати свою помилку, Китай вирішив нашкодити нашим фермерам та промисловим підприємствам", - зазначив Трамп.

Китай запровадив 4 квітня власні 25-відсоткові мита на американські товари на загальну суму 50 мільярдів доларів у відповідь на запроваджені раніше аналогічні мита на таку ж вартість імпорту з боку США. Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок. Як повідомлялося, Китай запровадив підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із СШАтоварів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на сталь та алюміній.

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження мит .