 Трамп пригрозив Китаю новими митами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Трамп пригрозив Китаю новими митами

Тарифне протистояння між США та Китаєм триває. Дональд Трамп розглядає можливості обкласти новими митами китайські товари обсягом на 100 мільярдів доларів.

Тарифне протистояння між Китаєм і США триває

Тарифне протистояння між Китаєм і США триває

Президент США Дональд Трамп у четвер, 5 квітня, пригрозив Китаю додатковими митами на товари вартістю 100 мільярдів доларів. Відповідні можливості для запровадження нових мит має розглянути торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

DW.COM

Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів, обсяг торгівлі якими становить 50 мільярдів доларів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь. (04.04.2018)

Глава Білого дому підписав меморандум про запровадження мит на імпорт товарів з Китаю. У ціновому обрахунку обсяг імпорту сягає 60 мільярдів доларів. (22.03.2018)

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків. (02.04.2018)

Як пише інформагенція Reuters, до цих заходів Трамп хоче вдатися "у світлі несправедливих відповідних заходів Китаю". "Замість того, щоб визнати свою помилку, Китай вирішив нашкодити нашим фермерам та промисловим підприємствам", - зазначив Трамп.

Китай запровадив 4 квітня власні 25-відсоткові мита на американські товари на загальну суму 50 мільярдів доларів у відповідь на запроваджені раніше аналогічні мита на таку ж вартість імпорту з боку США. Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок. Як повідомлялося, Китай запровадив підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із СШАтоварів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на сталь та алюміній.  

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження мит . 
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