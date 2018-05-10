Трамп привітав звільнених з КНДР американских громадян

Президент США Дональд Трамп привітав трьох звільнених із Північної Кореї американських громадян, які прибули на авіабазу "Ендрюс" біля Вашингтона у четвер, 10 травня. Разом із дружиною Меланією він піднявся на борт літака, де перебували звільнені американці. "Це особлива ніч для цих трьох дійсно великих людей. Вітаю із поверненням", - сказав Трамп, передає агенція dpa.

Він також подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за звільнення ув’язнених та сказав, що вірить у намір північнокорейського лідера досягти угоди про ядерне роззброєння. "Нашим найбільшим досягненням стане денуклеаризація півострова. Я дійсно думаю, що він хоче це зробити", - заявив американський президент. Він додав, що переговори між США та КНДР ніколи раніше не заходили так далеко.

Напередодні КНДР звільнила трьох раніше заарештованих американських громадян. Вони прибули до США у супроводі державного секретаря Майка Помпео. Один з них - Кім Дон Чель - перебував в ув'язненні з жовтня 2015 року. Він був заарештований через звинувачення у шпигунстві та засуджений до 10 років позбавлення волі. Двоє інших - Кім Сан Дук і Кім Хак Сон - викладали в Пхеньянському університеті науки і технології і були заарештовані понад рік тому за звинуваченням у веденні ворожої діяльності щодо КНДР.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином. Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в "травні або на початку червня". У свою чергу, влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові.

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