 Трамп привітав звільнених з КНДР американских громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Трамп привітав звільнених з КНДР американских громадян

Президент США Дональд Трамп зустрів літак з трьома звільненими з Північної Кореї американцями та подякував Кім Чен Ину.

Дональд та Меланія Трамп зустріли звільнених з КНДР американських громадян

Дональд та Меланія Трамп зустріли звільнених з КНДР американських громадян

Президент США Дональд Трамп привітав трьох звільнених із Північної Кореї американських громадян, які прибули на авіабазу "Ендрюс" біля Вашингтона у четвер, 10 травня. Разом із дружиною Меланією він піднявся на борт літака, де перебували звільнені американці. "Це особлива ніч для цих трьох дійсно великих людей. Вітаю із поверненням", - сказав Трамп, передає агенція dpa.

Він також подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за звільнення ув’язнених та сказав, що вірить у намір північнокорейського лідера досягти угоди про ядерне роззброєння. "Нашим найбільшим досягненням стане денуклеаризація півострова. Я дійсно думаю, що він хоче це зробити", - заявив американський президент. Він додав, що переговори між США та КНДР ніколи раніше не заходили так далеко.

Напередодні КНДР звільнила трьох раніше заарештованих американських громадян. Вони прибули до США у супроводі державного секретаря Майка Помпео. Один з них - Кім Дон Чель - перебував в ув'язненні з жовтня 2015 року. Він був заарештований через звинувачення у шпигунстві та засуджений до 10 років позбавлення волі. Двоє інших - Кім Сан Дук і Кім Хак Сон - викладали в Пхеньянському університеті науки і технології і були заарештовані понад рік тому за звинуваченням у веденні ворожої діяльності щодо КНДР.

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Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому. (09.05.2018)

На тлі підготовки до зустрічі президента США з лідером КНДР Пхеньян звільнив трьох заарештованих американських громадян. Про це повідомив Дональд Трамп і додав, що дата і місце зустрічі з Кім Чен Ином вже домовлені. (09.05.2018)

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином. Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в "травні або на початку червня". У свою чергу, влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові.  
Дивитись відео 02:20

Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)  

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