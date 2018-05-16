Трамп посилив санкції проти Венесуели через "ганебні" вибори Мадуро

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції США проти Венесуели. Підписаний у понеділок, 21 травня, нормативний акт забороняє американським юридичним та фізичним особам здійснювати транзакції, що мають стосунок до державного боргу Венесуели, повідомили в Білому домі, передає інформагенція AFP.

У Білому домі наголошують, що підписаний указ перекриватиме ще одну можливість для корупції у Венесуелі. Йдеться про те, що в майбутньому "корумповані офіційні особи Венесуели" не зможуть маніпулювати вартістю державних цінних паперів, отримуючи від цього відсотки, пояснив представник Білого дому, повідомляє інформагенція Reuters.

Раніше повідомлялося про оголошення виборчою комісією Венесуели переобрання соціаліста Нікола Мадуро на пост глави держави під час дострокових президентських виборів. Загалом Мадуро отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.

Тим часом представники шести країн-членів так званої "Великої двадцятки" заявили під час зустрічі в Буенос-Айресі про невизнання результатів виборів у цій латиноамериканській країні. Через брак легітимності під час голосування представники Австралії, Аргентини, Канади, Мексики, США та Чилі відмовилися визнавати перемогу Мадуро на виборах. Раніше у Білому домі називали голосування в Венесуелі "ганебним".

Нагадаємо, президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато політичних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах.