 Трамп посилив санкції проти Венесуели через ″ганебні″ вибори Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Трамп посилив санкції проти Венесуели через "ганебні" вибори Мадуро

Новий президентський указ Дональда Трампа забороняє компаніям та громадянам США транзакції з борговими цінними паперами Венесуели. США наголосили, що не визнаватимуть переобрання Ніколаса Мадуро.

Венесуела

Новий указ Трампа націлений проти боргових цінних паперів Венесуели

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції США проти Венесуели. Підписаний у понеділок, 21 травня, нормативний акт забороняє американським юридичним та фізичним особам здійснювати транзакції, що мають стосунок до державного боргу Венесуели, повідомили в Білому домі, передає інформагенція AFP.

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Ніколас Мадуро здобув 68 відсотків голосів виборців, стверджують у виборчій комісії. Однак явка на цих виборах була значно нижчою, ніж у 2015 році. США не визнають результатів голосування. (21.05.2018)

На тлі глибокої кризи у Венесуелі проходять вибори президента. США та ЄС, а також країни регіону не визнають цього волевиявлення через жорстке переслідування венесуельським урядом опозиції. (20.05.2018)

Нинішні вибори президента Венесуели є нелегітимними, наголошують у Державному департаменті США. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих та вільних виборів у цій латиноамериканській країні. (20.05.2018)

У Білому домі наголошують, що підписаний указ перекриватиме ще одну можливість для корупції у Венесуелі. Йдеться про те, що в майбутньому "корумповані офіційні особи Венесуели" не зможуть маніпулювати вартістю державних цінних паперів, отримуючи від цього відсотки, пояснив представник Білого дому, повідомляє інформагенція Reuters.

Раніше повідомлялося про оголошення виборчою комісією Венесуели переобрання соціаліста Нікола Мадуро на пост глави держави під час дострокових президентських виборів. Загалом Мадуро отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.

Тим часом представники шести країн-членів так званої "Великої двадцятки" заявили під час зустрічі в Буенос-Айресі про невизнання результатів виборів у цій латиноамериканській країні. Через брак легітимності під час голосування представники Австралії, Аргентини, Канади, Мексики, США та Чилі відмовилися визнавати перемогу Мадуро на виборах. Раніше у Білому домі називали голосування в Венесуелі "ганебним".

Нагадаємо, президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато політичних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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