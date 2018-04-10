Трамп пообіцяв Москві обстріляти Сирію "розумними" ракетами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв обстріляти Сирію ракетами. Про це він написав у середу, 11 квітня, в соціальній мережі Twitter. Так американський президент відреагував на нещодавні попередження з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застерігав, що Росія збиватиме всі випущені в бік Сирії ракети та знищить місця їхнього запуску.

У відповідь на це Трамп закликав Росію "приготуватися" до ракет, які "прилетять". Він також пообіцяв, що випущені по підконтрольних уряду Башара Асада сирійських територіях ракети будуть "гарними", "новими" та "розумними". Крім того, хазяїн Білого дому зауважив, що Росії не слід бути партнером Асада, який, згідно з характеристикою, яку йому дав Трамп, є "твариною, яка вбиває за допомогою газу власний народ та насолоджується цим".

ВООЗ повідомляє про близько 500 потерпілих від хіматаки

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила в середу, що кількість потерпілих унаслідок хімічної атаки в Східній Гуті сягнула 500 осіб. За даними організації, всі потерпілі мають "ознаки та симптоми", схожі з тими, що спричиняються дією "токсичних хімікатів". Серед виявлених симптомів - ураження респіраторних шляхів та розлади центральної нервової системи, зазначається в повідомленні прес-служби ВООЗ, передає інформагенція Reuters.

Нагадаємо, днями гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. За даними Державного департаменту США, жертвами хіматаки стали близько 80 людей, ще сотні отримали поранення.

Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.

10 квітня Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оголосила про відправку своїх експертів до Сирії для збору інформації щодо можливого здійснення хіматаки. До ОЗХЗ надійшли запити з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.

Раніше американський президент не виключив застосування військової сили проти режиму Башара Асада. Минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб американські військові завдали ракетного удару по авіабазі військ Башара Асада, розташованій поблизу міста Хомс. Цього разу, з огляду на погрози з боку США, сирійські війська приведено у повно бойову готовність.