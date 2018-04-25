Трамп пообіцяв захищати права власників зброї

Попри масштабні протести в США після масового вбивства в одній зі шкіл Флориди, президент Дональд Трамп пообіцяв впливовому збройному лобі США свою підтримку. На його думку, в країні відбувається наступ на права власників зброї. На щорічній конференції Національної стрілецької асоціації (NRA) в Далласі в п'ятницю, 4 травня, Трамп пообіцяв, що поки він залишається при владі, він захищатиме права власників зброї.

На конференції NRA в Далласі виступив і віце-президент США Майк Пенс. З міркувань безпеки на форум було заборонено проносити зброю під час виступів двох лідерів держави. Очікується, що до 6 травня щорічну конференцію NRA відвідають понад 80 тисяч осіб.

"Марш за наше життя"

14 лютого 19-річний хлопець застрелив в середній школі Marjory Stoneman Douglas в місті Паркленд в штаті Флорида 14 учнів і трьох дорослих. Школярі, що залишилися в живих, організували рух протесту, до якого приєдналися багато однодумців. Під гаслом "Марш за наше життя" наприкінці березня по всій країні прокотилася хвиля демонстрацій за участю сотень тисяч осіб. Учасники акцій вимагали законодавчого посилення контролю за обігом зброї.

Після подій в Паркленді Трамп спочатку підтримав цю вимогу, однак згодом передумав. Друга поправка до конституції США гарантує право на самооборону, а, отже, і на володіння зброєю.