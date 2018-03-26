Трамп подовжив дію санкцій проти ФСБ та ГРУ через кібератаки

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому від вівторка, 27 березня. "Ці суттєві шкідливі дії, уможливлені за допомогою кібертехнологій, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - йдеться в повідомленні. З цієї причини санкційні заходи, оголошені 1 квітня 2015 року, залишатимуться чинними і після 1 квітня 2018 року.

Нагадаємо, що Вашингтон вдався до санкцій 1 квітня 2015 року, ще за президентства Барака Обами. Їх було розширено наприкінці грудня 2016-го. Тоді до списку санкцій потрапили російські спецслужби ФСБ і ГРУ, а також кілька пов'язаних з ними компаній. Включення до списку санкцій передбачає заборону на в'їзд, а також заморожування активів на території США.