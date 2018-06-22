 Трамп погрозив 20-відсотковим митом на імпорт автомобілів з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Трамп погрозив 20-відсотковим митом на імпорт автомобілів з ЄС

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС.

Ключові програмні заяви Трамп традиційно робить у Twitter

Ключові програмні заяви Трамп традиційно робить у Twitter

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 22 червня, у Twitter погрозив ЄС новими обмежувальними заходами. Цього разу ідеться про 20-відсоткове мито на автомобілі з Євросоюзу в разі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США.

"Виробляйте їх (автомобілі. - Ред.) тут!", - закликав очільник Білого дому європейські компанії. За даними американського міністерства торгівлі, в 2017 році в грошовому обсязі імпорт автомобілів з ЄС - майже на 43 мільярди доларів - становив близько 22 відсотків від загального, приблизно половина з нього припадає на Німеччину. Минулоріч з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 мільйона автомобілів, 500 тисяч з них - німецькі.

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Після підвищення США мит на сталь і алюміній з ЄС президент Франції Еммануель Макрон закликає американського лідера Дональда Трампа повернутися до правил СОТ. Критика звучить також у Німеччині та МВФ. (01.06.2018)

Євросоюз звернувся до СОТ через запровадження США з 1 червня ввізного мита на сталь та алюміній. Водночас у Єврокомісії обмірковують подальші кроки. (01.06.2018)

Місяць тому адміністрація США ініціювала розслідування стосовно того, чи становить імпорт автомобілів загрозу для національної безпеки США. Міністр торгівлі США Вілбур Росс напередодні зазначив, що міністерство планує завершити це розслідування наприкінці липня або ж у серпні. 

Нагадаємо, між США та ЄС набирає обертів торговельна війна. Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності 22 червня - реакція на рішення Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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Ключові програмні заяви Трамп традиційно робить у Twitter

Трамп погрозив митом на імпорт автомобілів з ЄС

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. 

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