Трамп погрожує Китаю новими митами - Пекін обіцяє відплату

Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові мита на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів. Тарифи розміром 10 відсотків наберуть чинності, якщо "Китай відмовиться змінити свою практику, а також, якщо він наполягатиме на запровадженні нещодавно оголошених нових тарифів", - заявив Трамп увечері в понеділок, 18 червня, передає агенція dpa.

"Якщо Китай знову збільшить свої тарифи, ми відповімо запровадженням додаткових тарифів на товари на 200 мільярдів доларів", - заявив президент США.

У свою чергу, Китай заявив, що дасть відповідь на такий крок США. Міністерство торгівлі Китаю звинуватило США в тому, що вони практикують "тиск і шантаж", а також у відмові від консенсусу, що був досягнутий під час переговорів обох сторін. Якщо США запровадять "ірраціональні" заходи, Китай буде змушений відповісти.

"Сполучені Штати почали торговельну війну та порушили ринкові правила. Відповідь Китаю полягає в захисті інтересів країни та людей", - заявило міністерство.

Раніше міністерство торгівлі Китаю заявило про введення 25-відсоткових мит на 659 найменувань товарів з США, які почнуть діяти з 6 липня. Цей крок став відповіддю на схвалення Білим домом списку китайських товарів на загальну суму 50 мільярдів доларів, які будуть обкладені 25-відсотковими митами, що наберуть чинності 6 липня.