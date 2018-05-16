 Трамп передумав і знову заявив про можливу зустріч з Кімом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Трамп передумав і знову заявив про можливу зустріч з Кімом

Через день після скасування зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином американський президент Дональд Трамп знову заявив про можливість її проведення. Вона навіть може відбутися 12 червня, як планувалось, сказав він.

Дональд Трамп знову захотів зустрітися з Кім Чен Ином

Дональд Трамп знову захотів зустрітися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп знову змінив думку щодо можливості своєї зустрічі із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Наступного дня після скасування саміту лідерів двох країн він заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалось.

"Ми побачимо, що відбуватиметься. Ми розмовляємо з ними зараз. Це може бути навіть 12 (червня - Ред.). Ми б хотіли зробити це", - сказав Трамп у п’ятницю, 25 травня, передає агенція Reuters.

DW.COM

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні. (25.05.2018)

Скасування саміту з північнокорейським можновладцем Кімом допомогло Трампу уникнути прикрої невдачі. Але стратегія США, спрямована на все або нічого, завела американців у глухий кут, вважає Маттіас фон Гайн. (25.05.2018)

Як повідомлялось, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Він також застеріг КНДР від будь-яких необдуманих кроків та відзначив, що американська армія готова до всього.

У відповідь на це Північна Корея назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше заявила про можливість обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч була призначена на 12 червня в Сінгапурі.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)

DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)  

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