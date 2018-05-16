Трамп передумав і знову заявив про можливу зустріч з Кімом

Президент США Дональд Трамп знову змінив думку щодо можливості своєї зустрічі із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Наступного дня після скасування саміту лідерів двох країн він заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалось.

"Ми побачимо, що відбуватиметься. Ми розмовляємо з ними зараз. Це може бути навіть 12 (червня - Ред.). Ми б хотіли зробити це", - сказав Трамп у п’ятницю, 25 травня, передає агенція Reuters.

Як повідомлялось, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Він також застеріг КНДР від будь-яких необдуманих кроків та відзначив, що американська армія готова до всього.

У відповідь на це Північна Корея назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше заявила про можливість обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч була призначена на 12 червня в Сінгапурі.

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