Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна вийде з ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. "Я оголошую сьогодні, що Сполучені Штати вийдуть з іранської ядерної угоди", - заявив Трамп. За його словами, ця угода "неякісна по своїй суті". Він також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

Трамп назвав Тегеран світовим лідером у спонсоруванні тероризму і засудив його вплив на Близькому Сході. Він заявив, що Америка "не буде заручником ядерного шантажу" та що він не дозволить режиму, який оспівує "смерть Америки", отримати доступ до ядерної зброї.

Очільник Білого дому зазначив, що ухвалив відповідне рішення після консультацій із союзниками США.

Також Трамп згадав у своїй промові про саміт з Північною Кореєю. За його словами, держсекретар США Майк Помпео наразі прямує до КНДР, щоб узгодити дату і місце зустрічі Трампа та тамтешнього лідера Кім Чен Ина.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке щоквартально звітує про виконання Іраном угоди, поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.

Жорстка реакція з Тегерана

Трамп неодноразово гостро критикував атомну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. У відповідь на це президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку розірвання угоди Білому дому доведеться "покаятися, як ніколи раніше в своїй історії". Одразу ж після оголошення президентом США свого рішення у вівторок державне телебачення Ірану назвало його "незаконним, нелегітимним та таким, що підриває міжнародні домовленості".

У той же час країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція, а також Євросоюз неодноразово закликали Трампа не виходити з ядерної угоди, оскільки це, на їхню думку, загрожує ескалацією ситуації. Застерігали від наслідків виходу США з угоди і в Москві.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна вийде з ядерної угоди з Іраном. "Я оголошую сьогодні, що Сполучені Штати вийдуть з іранської ядерної угоди", - заявив Трамп. За його словами, ця угода "неякісна по своїй суті". Трамп також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

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