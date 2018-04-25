Трамп обіцяє оголосити рішення щодо атомної угоди з Іраном 8 травня

Президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити своє рішення щодо перебування Сполучених Штатів у атомній угоді з Іраном у вівторок, 8 травня, по обіді за місцевим часом. "Я оголошу своє рішення щодо іранської угоди завтра з Білого дому о другій годині дня", - написав американський президент у понеділок, 7 травня, у своєму Twitter.

Раніше повідомлялося, що Трамп має вирішити до 12 травня, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Трамп неодноразово гостро критикував атомну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. У відповідь на це президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку розірвання угоди Білому дому доведеться "покаятися, як ніколи раніше в своїй історії".