 Трамп обіцяє оголосити рішення щодо атомної угоди з Іраном 8 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Трамп обіцяє оголосити рішення щодо атомної угоди з Іраном 8 травня

Американський президент обіцяє оголосити рішення, від якого залежить подальша участь США в атомній угоді з Іраном 8 травня. Західні країни закликають Дональда Трампа не виходити з угоди.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити своє рішення щодо перебування Сполучених Штатів у атомній угоді з Іраном у вівторок, 8 травня, по обіді за місцевим часом. "Я оголошу своє рішення щодо іранської угоди завтра з Білого дому о другій годині дня", - написав американський президент у понеділок, 7 травня, у своєму Twitter.

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Глави МЗС Німеччини та Франції наполегливо закликають президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном. На їхню думку, на сьогодні не існує кращої альтернативи обмежити іранську ядерну програму. (07.05.2018)

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що розірвання ядерної угоди з Іраном може привести до війни. Раніше президент Ірану Роухані заявив, що в разі виходу з угоди США пошкодують "як ніколи раніше". (07.05.2018)

Раніше повідомлялося, що Трамп має вирішити до 12 травня, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Трамп неодноразово гостро критикував атомну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. У відповідь на це президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку розірвання угоди Білому дому доведеться "покаятися, як ніколи раніше в своїй історії".
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