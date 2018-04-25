Трамп обговорив з президентом Південної Кореї зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо місця та часу проведення саміту між США та Північною Кореєю. "Щойно мав довгу і дуже продуктивну розмову з президентом Південної Кореї. Справи йдуть дуже добре, обговорювали місце і час проведення зустрічі з північнокорейським лідером", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter. Він також відзначив, що обговорив майбутні переговори з лідером КНДР з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Раніше повідомлялось, що переговори між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом заплановані на кінець травня - початок червня. Раніше Трамп заявив, що Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири можливі дати та п'ять локацій для перемовин. Південнокорейське телебачення повідомило з посиланням на

дипломатичні джерела, що для проведення саміту розглядаються, в тому числі, Хабаровськ, Владивосток і Сінгапур. За даними американських ЗМІ, саміт може відбутись в Сінгапурі або в Монголії.

Нагадаємо, 27 квітня у прикордонному селищі Пханмунджом відбулась історична зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина. Це був перший за 65 років візит північнокорейського лідера до Південної Кореї.

Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про ядерне роззброєння та мир на півострові. Згідно з планами, з першого травня має бути припинено усі ворожі дії. КНДР і Південна Корея хочуть активніше співпрацювати заради забезпечення тривалого миру, щоб на півострові більше не було жодної війни. Обидві сторони також погодилися на відновлення спільних гуманітарних проектів, наприклад, зустрічі розділених війною родин.