 Трамп обговорив з президентом Південної Кореї зустріч з лідером КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Трамп обговорив з президентом Південної Кореї зустріч з лідером КНДР

Після історичних переговорів між лідерами Південної та Північної Корей президент США Дональд Трамп продовжує готуватися до зустрічі з Кім Чен Ином. Він відзвітував, що "справи йдуть добре".

Підготовка до зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина триває

Підготовка до зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина триває

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо місця та часу проведення саміту між США та Північною Кореєю. "Щойно мав довгу і дуже продуктивну розмову з президентом Південної Кореї. Справи йдуть дуже добре, обговорювали місце і час проведення зустрічі з північнокорейським лідером", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter. Він також відзначив, що обговорив майбутні переговори з лідером КНДР з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

 

Раніше повідомлялось, що переговори між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом заплановані на кінець травня - початок червня. Раніше Трамп заявив, що Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири можливі дати та п'ять локацій для перемовин. Південнокорейське телебачення повідомило з посиланням на
дипломатичні джерела, що для проведення саміту розглядаються, в тому числі, Хабаровськ, Владивосток і Сінгапур. За даними американських ЗМІ, саміт може відбутись в Сінгапурі або в Монголії.

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ЗМІ повідомляють про таємну підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Чи є надія на зниження градусу напруги на Корейському півострові? (18.04.2018)

Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися". (26.04.2018)

Нагадаємо, 27 квітня у прикордонному селищі Пханмунджом відбулась історична зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина. Це був перший за 65 років візит північнокорейського лідера до Південної Кореї.

Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про ядерне роззброєння та мир на півострові. Згідно з планами, з першого травня має бути припинено усі ворожі дії. КНДР і Південна Корея хочуть активніше співпрацювати заради забезпечення тривалого миру, щоб на півострові більше не було жодної війни. Обидві сторони також погодилися на відновлення спільних гуманітарних проектів, наприклад, зустрічі розділених війною родин.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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