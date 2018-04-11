 Трамп не виключив повернення США до TPP на вигідніших умовах | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Трамп не виключив повернення США до TPP на вигідніших умовах

США можуть повернутися до Транстихоокеанського партнерства, якщо воно буде вигідним для країни. Президент Дональд Трамп дав своїм помічникам завдання вивчити це питання.

Дональд Трамп розглядає можливість повернення США до TPP

Дональд Трамп розглядає можливість повернення США до TPP

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість повернення країни в Транстихоокеанське партнерство (ТТП, Trans-Pacific Partnership - TPP) за умови, що буде досягнуто домовленість про більш вигідні для Вашингтона умови участі в ньому.

"У нас вже є двосторонні угоди з шістьма з одинадцяти держав ТPP, і ми працюємо над укладенням угоди з найбільшою з них - Японією", - написав він у п'ятницю, 13 квітня, у Twitter, додавши, що протягом років сальдо у торгівлі між США і Японією протягом років було для його країни від'ємним.

В Білому домі підтвердили можливість повернення США в ТPP. "У минулому році президент дотримався своєї обіцянки про вихід з ТPP, оскільки воно було невигідним для американських робітників і селян", - заявила речниця Білого дому Ліндсі Уолтерс. Втім вона додала, що президент "послідовно говорив, що він відкритий для кращої угоди, включаючи його виступ в Давосі раніше в поточному році". Тому Трамп дав вказівку торговельному представнику США Роберту Лайтхайзеру та економічному раднику Лоуренсу Кудлоу "вивчити питання про те, чи може така угода стати темою для переговорів".

DW.COM

Підписана 11 країнами Транстихоокеанського партнерства угода має поглибити подальшу торговельну співпрацю у регіоні. (08.03.2018)

Трамп реалізував одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок - США виходять із Угоди TPP, яка ще не набула чинності. (23.01.2017)

Угода про Транстихоокеанське партнерство була підписана в жовтні 2015 року 12 державами включно зі США. Вона передбачала створення найбільшої в світі зони вільної торгівлі з населенням близько 800 мільйонів людей. Угоду ініціював Вашингтон, який намагався таким чином посилити зв'язки США з країнами регіону, а також збалансувати вплив Китаю. Тодішній президент Барак Обама прагнув зробити дану угоду одним із найбільших досягнень свого другого терміну в Білому домі.

На початку 2017 року Дональд Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку і підписав указ про вихід Сполучених Штатів Америки з Угоди про Транстихоокеанське партнерство.
Дивитись відео 02:03

Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)  

Також за темою

Symbolbild - Freihandel - Containerschiff in Sao Paulo

Країни Транстихоокеанського партнерства підписали угоду без США 08.03.2018

Підписана 11 країнами Транстихоокеанського партнерства угода має поглибити подальшу торговельну співпрацю у регіоні.

Justin Trudeau World Economic Forum

Трюдо: 11 країн-учасниць ТТП погодилися розробити оновлену угоду 23.01.2018

За словами канадського прем'єра Джастіна Трюдо, 11 країн-учасниць Транстихоокеанського партнерства домовилися продовжити роботу над розробкою зміненого варіанту угоди. Її можуть підписати ще до початку березня.

USA Präsident Trump besucht das Finale der Meisterschaft im US-College-Football

Трамп: США можуть повернутися до Паризької кліматичної угоди 11.01.2018

За словами американського президента Дональда Трампа, Паризька кліматична угода несправедлива щодо США, але якщо вдасться досягти кращої домовленості, Сполучені Штати можуть до неї повернутись.

Докладно

На одній із виборчих дільниць в Україні (фото з архіву)

Вибори по-новому: взяв гречку - сів за ґрати

Український уряд хоче посилити відповідальність за порушення на виборах.  

Дерипаска і Ко: активи підсанкційних російських олігархів в Україні (13.04.2018)

У списку російських олігархів, які потрапили під санкції США, є й такі, що досі ведуть бізнес в Україні.Чим вони володіють і чому й досі не під санкціями України?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  