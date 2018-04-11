Трамп не виключив повернення США до TPP на вигідніших умовах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість повернення країни в Транстихоокеанське партнерство (ТТП, Trans-Pacific Partnership - TPP) за умови, що буде досягнуто домовленість про більш вигідні для Вашингтона умови участі в ньому.

"У нас вже є двосторонні угоди з шістьма з одинадцяти держав ТPP, і ми працюємо над укладенням угоди з найбільшою з них - Японією", - написав він у п'ятницю, 13 квітня, у Twitter, додавши, що протягом років сальдо у торгівлі між США і Японією протягом років було для його країни від'ємним.

В Білому домі підтвердили можливість повернення США в ТPP. "У минулому році президент дотримався своєї обіцянки про вихід з ТPP, оскільки воно було невигідним для американських робітників і селян", - заявила речниця Білого дому Ліндсі Уолтерс. Втім вона додала, що президент "послідовно говорив, що він відкритий для кращої угоди, включаючи його виступ в Давосі раніше в поточному році". Тому Трамп дав вказівку торговельному представнику США Роберту Лайтхайзеру та економічному раднику Лоуренсу Кудлоу "вивчити питання про те, чи може така угода стати темою для переговорів".

Угода про Транстихоокеанське партнерство була підписана в жовтні 2015 року 12 державами включно зі США. Вона передбачала створення найбільшої в світі зони вільної торгівлі з населенням близько 800 мільйонів людей. Угоду ініціював Вашингтон, який намагався таким чином посилити зв'язки США з країнами регіону, а також збалансувати вплив Китаю. Тодішній президент Барак Обама прагнув зробити дану угоду одним із найбільших досягнень свого другого терміну в Білому домі.

На початку 2017 року Дональд Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку і підписав указ про вихід Сполучених Штатів Америки з Угоди про Транстихоокеанське партнерство.