 Трамп наказав Пентагону створити ″космічні сили″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Трамп наказав Пентагону створити "космічні сили"

Дональд Трамп заявив, що Америка повинна "домінувати" в космосі. Він також анонсував, що в подальшому підпише указ щодо управління рухом в космосі.

Америка має домінувати у космосі, вважає Трамп

Америка має домінувати у космосі, вважає Трамп

DW.COM

Нинішня адміністрація Білого дому обдумує приватизацію Міжнародної космічної станції, повідомляє видання The Washington Post. Плани Трампа зачіпають інтереси української ракетно-космічної галузі. (12.02.2018)

Місія астронавтів США на Місяць закладе основу для майбутніх польотів на Марс, оголосив Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон має зберегти провідну роль у дослідженні космосу. (12.12.2017)

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 червня, наказав Пентагону створити "космічні сили", які мають стати шостим підрозділом американських збройних сил - після флоту, військово-повітряних сил, сухопутних військ, морської піхоти і берегової охорони. "Коли йдеться про захист Америки, недостатньо просто мати американську присутність у космосі, ми повинні мати американське домінування у космосі", - заявив Трамп, цитує агентство AFP. При цьому він не надав пояснень, які саме функції будуть у "космічних сил" і коли вони розпочнуть свою діяльність.

Трамп заявив, що він підпише указ щодо управління рухом у космосі, спрямований на моніторинг об'єктів на орбіті задля уникнення зіткнень. Нинішні документи, які регулюють космічну сферу, Трамп назвав "застарілими", а конкуренцію за космос "дедалі більшою", зокрема в контексті комерціоналізації.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Трамп заявив про намір знову відрядити американську місію на Місяць.

Нагадаємо, у Росії в 2015 році було сформовано повітряно-космічні війська внаслідок об'єднання військово-повітряних сил із військами повітряно-космічної оборони, які було створено наприкінці 2011 року.

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