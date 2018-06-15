Трамп наказав Пентагону створити "космічні сили"

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 червня, наказав Пентагону створити "космічні сили", які мають стати шостим підрозділом американських збройних сил - після флоту, військово-повітряних сил, сухопутних військ, морської піхоти і берегової охорони. "Коли йдеться про захист Америки, недостатньо просто мати американську присутність у космосі, ми повинні мати американське домінування у космосі", - заявив Трамп, цитує агентство AFP. При цьому він не надав пояснень, які саме функції будуть у "космічних сил" і коли вони розпочнуть свою діяльність.

Трамп заявив, що він підпише указ щодо управління рухом у космосі, спрямований на моніторинг об'єктів на орбіті задля уникнення зіткнень. Нинішні документи, які регулюють космічну сферу, Трамп назвав "застарілими", а конкуренцію за космос "дедалі більшою", зокрема в контексті комерціоналізації.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Трамп заявив про намір знову відрядити американську місію на Місяць.

Нагадаємо, у Росії в 2015 році було сформовано повітряно-космічні війська внаслідок об'єднання військово-повітряних сил із військами повітряно-космічної оборони, які було створено наприкінці 2011 року.