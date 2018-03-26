Трамп звинуватив Amazon в недостатній сплаті податків та нечесній конкуренції

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив компанію Amazon в недостатній сплаті податків. На це глава Білого дому вказав у четвер, 29 березня, в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, ситуація з Amazon викликала в нього "стурбованість" ще задовго до його обрання президентом США.

На думку Трампа, Amazon відраховує занадто мало податків до федерального та місцевих бюджетів США. Серед іншого Трамп також закинув Amazon зловживання сервісами поштової служби США в своїх інтересах, наслідком чого стає витіснення з ринку "багатьох тисяч інших рітейлерів". Раніше американські ЗМІ повідомляли про невдоволення Трампа тими сумами податків, котрі сплачує Amazon, а також преференціями, які компанія нібито отримує від поштової служби країни.

Дональд Трамп вже впродовж тривалого часу має досить напружені стосунки з засновником Amazon Джеффом Безосом. Останній є також власником американського видання The Washington Post та ракетно-космічної компанії Blue Origin. Ще до виборів Трамп погрожував Amazon антидемпінговим розслідуванням. А Безос пропонував відправити Трампа в космос на ракетах Blue Origin. Утім, бізнесмен привітав Трампа з перемогою на виборах.

Водночас як під час президентської кампанії 2016 року, так і після приходу Трампа до влади Washington Post неодноразово оприлюднювало критичні матеріали про Трампа та його оточення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року статки Безоса перевищили 100 мільярдів доларів. Так само торік його компанія оголосила серед американських міст конкурс на розміщення там другої штаб-квартири Amazon. Крім традиційного онлайн-шопінгу та інтернет-технологій, Amazon розширює мережу супермаркетів без кас.