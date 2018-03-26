 Трамп звинуватив Amazon в недостатній сплаті податків та нечесній конкуренції | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Трамп звинуватив Amazon в недостатній сплаті податків та нечесній конкуренції

Компанія Amazon платить замало податків до федерального та місцевих бюджетів у США, а також завдає нечесною конкуренцією значної шкоди іншим підприємствам онлайн-торгівлі, переконаний президент США Дональд Трамп.

Трамп звинувачує Amazon в недостатній сплаті податків та шкоді конкуренції

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив компанію Amazon в недостатній сплаті податків. На це глава Білого дому вказав у четвер, 29 березня, в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, ситуація з Amazon викликала в нього "стурбованість" ще задовго до його обрання президентом США.

DW.COM

Засновник найбільшого онлайн-магазину світу Amazon вирішив інвестувати частину коштів у комерційне опанування космосу. Компанія Безоса Blue Origin планує відправляти на орбіту туристів. (06.04.2017)

Понад 200 американських міст виборюють право на розміщення у себе другої штаб-квартири Amazon. Компанію намагаються привабити в тому числі й грошима платників податків. (27.10.2017)

Продано одну з найавторитетніших газет США - Washington Post. Засновник інтернет-концерну Джеф Безос заплатить за неї 250 мільйонів доларів. Досі видання роками боролося зі скороченням тиражів та прибутків. (06.08.2013)

Компанія Amazon відкриває в американському Сієтлі свій перший супермаркет без касового обслуговування. Обрані товари скануватимуться відеокамерами, а сума покупки зніматиметься через мобільний додаток на смартфоні. (22.01.2018)

На думку Трампа, Amazon відраховує занадто мало податків до федерального та місцевих бюджетів США. Серед іншого Трамп також закинув Amazon зловживання сервісами поштової служби США в своїх інтересах, наслідком чого стає витіснення з ринку "багатьох тисяч інших рітейлерів". Раніше американські ЗМІ повідомляли про невдоволення Трампа тими сумами податків, котрі сплачує Amazon, а також преференціями, які компанія нібито отримує від поштової служби країни.

Дональд Трамп вже впродовж тривалого часу має досить напружені стосунки з засновником Amazon Джеффом Безосом. Останній є також власником американського видання The Washington Post та ракетно-космічної компанії Blue Origin. Ще до виборів Трамп погрожував Amazon антидемпінговим розслідуванням. А Безос пропонував відправити Трампа в космос на ракетах Blue Origin. Утім, бізнесмен привітав Трампа з перемогою на виборах.

Водночас як під час президентської кампанії 2016 року, так і після приходу Трампа до влади Washington Post неодноразово оприлюднювало критичні матеріали про Трампа та його оточення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року статки Безоса перевищили 100 мільярдів доларів. Так само торік його компанія оголосила серед американських міст конкурс на розміщення там другої штаб-квартири Amazon. Крім традиційного онлайн-шопінгу та інтернет-технологій, Amazon розширює мережу супермаркетів без кас.
Дивитись відео 01:08

Роботи захоплюють світ онлайн-шопінгу (11.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Роботи захоплюють світ онлайн-шопінгу (11.01.2018)  

Також за темою

USA Amazons Hauptquartier in Seattle

Amazon обирає місто-резиденцію для другої штаб-квартири: від охочих немає відбою 27.10.2017

Понад 200 американських міст виборюють право на розміщення у себе другої штаб-квартири Amazon. Компанію намагаються привабити в тому числі й грошима платників податків.

Докладно

Аеропорт Тбілісі

Безвізовий режим між ЄС і Грузією під загрозою

Німецька влада вважає, що грузини зловживають безвізовим режимом з ЄС. 

default

Коментар: Brexit - змарнований рік переговорів

Наступні 12 місяців варто використати для того, щоби Brexit зупинити, вважає Бернд Ріґерт. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  