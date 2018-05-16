Трамп заявив про ймовірність перенесення зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 22 травня, повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином може бути перенесена на більш пізній термін. "Зустріч може не відбутися 12 червня", - заявив президент США, передає агенція AFP. Він відзначив, що саміт може розпочатися пізніше.

"Відбудеться саміт чи ні, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Якщо він не почнеться 12 червня, може, він почнеться пізніше", - сказав Трамп. Втім, він відзначив, що Білий дім продовжує підготовку до запланованої на 12 червня в Сінгапурі зустрічі.

Успіх переговорів між Трампом та Кімом може призвести до миру на Корейському півострові та припинення ядерних випробувань. Але Трамп заявив, що їхні переговори неможливо передбачити. "Ви ніколи не знаєте, що буде з угодою. Я уклав багато угод, але ніколи по-справжньому не знаєш", - відзначив Трамп.

Глава Білого дому висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше заявила про можливість обговорити зі США створення без'ядерної зони на Корейському півострові.

Пізніше Північна Корея заявила, що може скасувати заплановану зустріч Кім Чен Ина з Дональдом Трампом у разі, якщо США наполягатиме на повній відмові КНДР від ядерної зброї. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.