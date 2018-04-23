Трамп застеріг Іран від поновлення ядерної програми

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 24 квітня, застеріг Іран від виконання погрози відновити ядерну програму. Ця заява пролунала після переговорів Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном, який перебуває з державним візитом у США.

"Якщо вони (іранці. - Ред.) поновлять свою ядерну програму, то матимуть найбільші проблеми з усіх, які мали досі", - цитує Трампа інформагенція Reuters. "Ми уклали цю жахливу угоду, але ми її обговоримо", - додав він.

Президент США знову назвав багатосторонню ядерну угоду з Тегераном "жахливою", "беззмістовною" та "смішною", оскільки цей документ не регулює використання Тегераном балістичних ракет у таких гарячих точках, як Ємен та Сирія. Тегеран неодноразово погрожував припинити виконувати ядерну угоду, якщо Вашингтон із неї вийде.

Ядерна угода з Іраном - одна з тем переговорів Трампа та Макрона. Французький президент намагається переконати американського лідера не чіпати угоду. На його думку, попри всі недоліки цей документ - найкраща можливість припинити ядерну програму Ірану та забезпечити безпеку в регіоні.

Нагадаємо, що 27 квітня Трамп зустрінеться з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Вона прибуде з робочим візитом до США і теж серед іншого намагатиметься переконати Трампа не розривати угоду з Тегераном.

Угоду щодо ядерної програми Ірану уклали за попереднього президента США Барака Обами в липні 2015 року. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Утім, пізніше Дональд Трамп взяв курс на перегляд ядерної угоди з Іраном, яку він неодноразово називав "найгіршою в історії".