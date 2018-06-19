Трамп закидає ФРН недостовірну статистику про злочинність на тлі міграції

Президент США Дональд Трамп закидає Німеччині оприлюднення недостовірної статистики щодо зростання рівня злочинності після прибуття до країни великої кількості біженців. Про це він написав у своєму Twitter у вівторок, 19 червня.

"Злочинність у Німеччині зросла на 10 відсотків (представники влади не хочуть повідомляти про ці злочини) з того часу, як були прийняті мігранти. В інших країнах навіть гірше", - наголосив Трамп. При цьому, як заявив очільник Білого дому, він не хоче, щоб зі США трапилося те, що "сталося з імміграцією в Європі". Водночас Трамп не пояснив, на яких даних ґрунтуються його заяви.

"Статистика говорить сама за себе"

Натомість німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула закиди Трампа щодо зростання злочинності у ФРН. Нещодавно оприлюднена поліцією кримінальна статистика вказує на "легкий позитивний розвиток", зазначила очільниця німецького уряду у вівторок під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Кримінальна статистика "говорить сама за себе", цитує Меркель агенція AFP.

Нагадаємо, напередодні президент США заявив про зростання злочинності в Німеччині після напливу мігрантів. Заява Трампа про зростання рівня злочинності в Німеччині ґрунтується "на недостатній інформації", вважає експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt).

За статистичними даними МВС Німеччини, оприлюдненими у травні цього року, минулого року в ФРН зафіксовано найнижчий рівень злочинності за останні 25 років. Згідно з цими даними, у 2017 році в Німеччині було зареєстровано 5,76 мільйона кримінальних злочинів, що значно нижче показника попереднього року.