Трамп доручив підготувати нові санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив підготувати план санкцій щодо Росії в разі порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальност. Відповідне розпорядження Трампа оприлюднене в середу, 16 травня, на сайті Білого дому.

Трамп доручив держсавному екретареві США за узгодженням з міністром фінансів, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки виконати вимоги, "викладені в розділі 1244 (пункт "С") закону про військовий бюджет США на 2018 фінансовий рік". Тема підрозділу 1244 (С) - "Доповідь за планом запровадження додаткових санкцій проти Росії".

Штрафні заходи можуть запровадити проти осіб, відповідальних за невиконання Росією положень ДРСМД. Можливі заходи - блокування активів цих осіб в США, заборона на в'їзд, неможливість отримати візу тощо.

Нагадаємо, що СРСР і США уклали Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності в 1987 році. Москва і Вашингтон закидають одне одному порушення домовленостей.