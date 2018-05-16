Трамп готується до зустрічі з Кімом та обіцяє йому "потужний захист"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 17 травня, запевнив, що Вашингтон і надалі готується до запланованої на 12 червня зустрічі лідерів США та КНДР попри погрози з Пхеньяна скасувати саміт. За словами Трампа, у підготовці до зустрічі лідерів двох держав на сьогодні нічого не змінилося, повідомляє інформагенція AP.
Трамп наголосив, що представники КНДР, залучені до процесу підготовки, обговорюють логістичні деталі так, "ніби нічого не сталося". Глава Білого дому також зауважив, що Кім Чен Ину варто продемонструвати бажання досягнути угоди. "Може, він не хоче цього робити", - припустив Трамп, цитує інформагенція AP. Водночас американський лідер пообіцяв надати Кім Чен Ину "дуже потужний захист" у разі відмови Пхеньяна від ядерної зброї. Утім, президент США не виключив, що саміт може й не відбутися.
На звичному режимі підготовки до зустрічі між Трампом та Кім Чен Ином наголосили також і в Білому домі. "Якщо північні корейці забажають зустрітися, ми там будемо", - запевнила речниця адміністрації Трампа Сара Сандерс. Вона додала, що заплановані раніше Білим домом заходи щодо зустрічі не зазнали змін.
Пентагон не змінюватиме графік навчань
Тим часом у міністерстві оборони США зазначили, що Пентагон не планує нічого змінювати в графіку чи масштабах проведення спільних навчань американських військових та армії Південної Кореї, які викликали різку реакцію в Пхеньяні. Про це заявила речниця американського оборонного відомства Дана Вайт. За її словами, щорічні маневри плануються задовго до їхнього проведення та мають оборонну природу, а також мають за мету посилити боєготовність військ США та Південної Кореї.
Напередодні Північна Корея пригрозила скасуванням запланованої на 12 червня зустрічі свого лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом у разі, якщо США наполягатимуть на повній відмові КНДР від ядерної зброї.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський