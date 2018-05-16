Трамп готується до зустрічі з Кімом та обіцяє йому "потужний захист"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 17 травня, запевнив, що Вашингтон і надалі готується до запланованої на 12 червня зустрічі лідерів США та КНДР попри погрози з Пхеньяна скасувати саміт. За словами Трампа, у підготовці до зустрічі лідерів двох держав на сьогодні нічого не змінилося, повідомляє інформагенція AP.

Трамп наголосив, що представники КНДР, залучені до процесу підготовки, обговорюють логістичні деталі так, "ніби нічого не сталося". Глава Білого дому також зауважив, що Кім Чен Ину варто продемонструвати бажання досягнути угоди. "Може, він не хоче цього робити", - припустив Трамп, цитує інформагенція AP. Водночас американський лідер пообіцяв надати Кім Чен Ину "дуже потужний захист" у разі відмови Пхеньяна від ядерної зброї. Утім, президент США не виключив, що саміт може й не відбутися.

На звичному режимі підготовки до зустрічі між Трампом та Кім Чен Ином наголосили також і в Білому домі. "Якщо північні корейці забажають зустрітися, ми там будемо", - запевнила речниця адміністрації Трампа Сара Сандерс. Вона додала, що заплановані раніше Білим домом заходи щодо зустрічі не зазнали змін.

Пентагон не змінюватиме графік навчань

Тим часом у міністерстві оборони США зазначили, що Пентагон не планує нічого змінювати в графіку чи масштабах проведення спільних навчань американських військових та армії Південної Кореї, які викликали різку реакцію в Пхеньяні. Про це заявила речниця американського оборонного відомства Дана Вайт. За її словами, щорічні маневри плануються задовго до їхнього проведення та мають оборонну природу, а також мають за мету посилити боєготовність військ США та Південної Кореї.

Напередодні Північна Корея пригрозила скасуванням запланованої на 12 червня зустрічі свого лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом у разі, якщо США наполягатимуть на повній відмові КНДР від ядерної зброї.